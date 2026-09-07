10:37  07 сентября
ДТП на Львовщине: двое подростков выпали из прицепа квадроцикла и травмировались
13:25  07 сентября
На оккупированной Луганщине ССО уничтожили склад боеприпасов российской армии
12:19  07 сентября
Хотел почистить колодец: на Закарпатье мужчина погиб от удара током
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2026, 12:50

Кто такая "Муза" из дела "Карфаген" и что известно о ее связи с Крапивой

07 сентября 2026, 12:50
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В деле НАБУ и САП "Карфаген", которое касается "крышевания" мошеннических кол-центров, на обнародованных детективами записях фигурирует женщина с псевдонимом "Муза". Журналисты установили, что речь идет о 24-летней одесситке Елизавете Ивахненко

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

По версии следствия, Ивахненко была близка к одному из ключевых фигурантов дела – сотруднику Офиса Генерального прокурора Сергея Крапивы, которого на записях НАБУ называют "Канцлером".

По данным журналистов, Ивахненко училась в Одесской юридической академии. В 2024 году она была аспиранткой кафедры международного и европейского права, а в 2024-2025 учебном году стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий. В 2025 году она также зарегистрировала ФЛП в сфере права.

Отдельное внимание журналисты уделили имуществу Ивахненка. По данным "Следствия.Инфо", в июне 2025 года она стала владелицей Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, а в октябре – нежилого помещения площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.

По данным НАБУ и САП, в январе 2026 года квартиру в Одессе площадью 64,5 квадратного метра приобрела мать.

На обнародованных НАБУ записях женщина, которую следствие называет "Музой", говорит о дорогих вещах, в частности Porsche, одежде Loro Piana, часах, браслетах, сумках и шубах. В одном из диалогов она также спрашивает, нужно ли удалить материалы.

Как известно, 7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Ивахненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Прокуратура просила определить залог в размере 50 млн. грн.

Что известно об операции "Карфаген"

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

  • Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.
  • Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза".
  • Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев НАБУ САП Карфаген ВАКС мера пресечения драгоценности автомобили Муза Офис генпрокурора
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Смертельное ДТП в Киеве: пассажирский автобус влетел в мотоцикл
07 сентября 2026, 15:25
Политический шторм вокруг Зеленского: как скандалы в силовых блоках уничтожают влияние Банковой
07 сентября 2026, 14:58
В Харькове Tesla влетела в столб: погибли нацгвардеец и пассажирка
07 сентября 2026, 14:47
В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час и продлят работу транспорта
07 сентября 2026, 14:27
На Хмельнитчине перевернулась легковушка: пострадали мужчина и ребенок
07 сентября 2026, 14:12
В Чернигове во время пожара в многоэтажке погибли два человека
07 сентября 2026, 13:57
Атака БпЛА на Запорожье: повреждена многоэтажка, есть раненые
07 сентября 2026, 13:45
На оккупированной Луганщине ССО уничтожили склад боеприпасов российской армии
07 сентября 2026, 13:25
В Харьковской области российский дрон попал в дом: возник пожар
07 сентября 2026, 13:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Виктор Ягун
Все блоги »