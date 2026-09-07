Кто такая "Муза" из дела "Карфаген" и что известно о ее связи с Крапивой

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В деле НАБУ и САП "Карфаген", которое касается "крышевания" мошеннических кол-центров, на обнародованных детективами записях фигурирует женщина с псевдонимом "Муза". Журналисты установили, что речь идет о 24-летней одесситке Елизавете Ивахненко

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

По версии следствия, Ивахненко была близка к одному из ключевых фигурантов дела – сотруднику Офиса Генерального прокурора Сергея Крапивы, которого на записях НАБУ называют "Канцлером".

По данным журналистов, Ивахненко училась в Одесской юридической академии. В 2024 году она была аспиранткой кафедры международного и европейского права, а в 2024-2025 учебном году стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий. В 2025 году она также зарегистрировала ФЛП в сфере права.

Отдельное внимание журналисты уделили имуществу Ивахненка. По данным "Следствия.Инфо", в июне 2025 года она стала владелицей Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, а в октябре – нежилого помещения площадью более 150 квадратных метров в Печерском районе Киева.

По данным НАБУ и САП, в январе 2026 года квартиру в Одессе площадью 64,5 квадратного метра приобрела мать.

На обнародованных НАБУ записях женщина, которую следствие называет "Музой", говорит о дорогих вещах, в частности Porsche, одежде Loro Piana, часах, браслетах, сумках и шубах. В одном из диалогов она также спрашивает, нужно ли удалить материалы.

Как известно, 7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Ивахненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Прокуратура просила определить залог в размере 50 млн. грн.

Что известно об операции "Карфаген"

5 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, группировка действовала в Офисе Генерального прокурора и была связана с "крышевкой" мошеннических колл-центров. Участники якобы получали деньги за невмешательство в их деятельность.

Впоследствии СМИ писали, что обыски якобы проводят у генпрокурора Руслана Кравченко. Представитель ОГП Марьяна Гаевская в комментарии журналистам опровергла эту информацию. По ее словам, ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

Основные фигуранты:

Сергей Кропива – заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.

– заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. В материалах НАБУ он фигурирует под псевдонимом "Канцлера". По версии следствия именно он был одним из ключевых участников и мог возглавлять преступную организацию. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн. Елизавета Ивахненко – 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза".

– 24-летняя фигурантка дела, которая в материалах следствия проходит под псевдонимом "Муза". Богдан Бойко – президент ФК "Харьков". САП заявила, что он также является фигурантом операции и, по версии следствия, координировал деятельность сети мошеннических колл-центров. Бойко отрицал свою причастность к незаконной деятельности.

Следственные действия также проводились в отношении других должностных лиц и лиц, которых правоохранители проверяют на возможную причастность к схеме.

Утром 6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на следственные действия и отрицал причастность к возможному "крышеванию" незаконных колл-центров и поручил провести проверки в Офисе Генпрокурора, а сотрудников подразделений, связанных с такими делами, проверить на полиграфе.