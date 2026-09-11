300 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения Столару по делу "Форест Гамп"

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Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате Вадиме Столаре.

Также суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору и суду, не покидать территорию Украины без соответствующего разрешения, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения с определенными в определении лицами.

Кроме того, Столару запрещено посещать помещения, указанные в определении следственного судьи.

Нардеп также должен сдать на хранение Центральному межрегиональному управлению ГМС в Киеве и Киевской области загранпаспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в нее.

Срок действия возложенных судом обязанностей – до 11 ноября 2026 включительно, но в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, 20 августа Столару заочно сообщили о подозрении. Нардепу инкриминируют преступления по пяти статьям Уголовного кодекса, в частности, создание преступной организации, противоправное завладение имуществом, подделку документов и несанкционированное вмешательство в работу информационных систем.

По этим статьям ему может грозить от 7 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.