11:42  12 мая
В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной
09:41  12 мая
Смертельное ДТП в Донецкой области: два человека погибли, четверо пострадали
08:38  12 мая
В Украине запускают программу стажировки для людей 50+
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
12 мая 2026, 10:52

Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны

12 мая 2026, 10:52
Читайте також українською мовою
2021 год. Публично Зеленский и Ермак обещают мир с Россией, говорят, что вопрос усиления армии не является приоритетным
2021 год. Публично Зеленский и Ермак обещают мир с Россией, говорят, что вопрос усиления армии не является приоритетным
Фото: "Украинская правда"
Читайте також
українською мовою

Шок. Кооператив "Династия" вырос в крови Бучи? НАБУ выложило новый шокирующий ролик, объясняющий, почему Андрей Ермак получил подозрение.

Там как раз описана четкая хронология, как народу рассказывали одно, а на деле вместо ракетной программы вовремя и качественного ТРО и банальных траншей по всей границе копали бассейны и закладывали сауны для себя любимых.

Отдельно акцентирую внимание на нескольких датах.

2021 год. Публично Зеленский и Ермак обещают мир с Россией, говорят, что вопрос армии не является приоритетным. На деле закладывают памятные колбы под коттеджи "Династия" и приглашают священника на освящение.

Июнь 2021 год. В марте и апреле 2021 года Россия наращивала свои силы у российско-украинской границы, Байдену не удалось уломать Путина на мир в Женеве, а наши зе-крысы начинают заливать деньги в большое строительство. Более того, еще 30 марта 2021 года тогдашний Главком Хомчак рассказал в закрытом режиме Рады депутатам об эскалации. В тот же день слуга народа Анна Колесник стала известна через эсэмэс со словами: "Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны".

После вторжения россиян в 2022 году строительство резиденции "Династия" не остановилось. "И даже продолжилось более активно", – заявляет детектив из видео НАБУ. Кум Ермака и Зеленского Че Гевара просит работать быстрее и в несколько смен.

На видео зафиксирована дата одного из таких разговоров – 19.03.2022 года . Там русскоязычный мужчина говорит: "Сформируйте варианты, кто может выйти на строительство, а кто нет". Вдумайтесь, в то время в параллельной реальности Бучи – оккупанты расстреливали людей пачками. Мужчин, волонтеров, которые везли корм собачьему приюту и мамам с детьми, которые искали спасения.

Это просто немыслимо. На что рассчитывали эти дружки гаранта? На то, что у оккупации у них будет кооператив на четырех?

Второй эпизод – 29.03.2022

Там уже сам Че Гевара говорит, что надо ускоряться со строительством, потому что окна, крыша и черепица заказаны.

В то же время Россия ракетами обстреливает Николаевскую ОГА. Погибает 37 человек – и это самая массовая гибель людей в Николаеве за время нынешней войны.

В то же время 30 апреля под Бучей в лесу рядом с селом Мироцкое было найдено другое захоронение с тремя телами. Мужчин перед убийством жестоко пытали, на руках и ногах были обнаружены шаровые ранения, убивали их выстрелом в ухо. Жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, у некоторых во рту был кляп.

Но хули! Кооператив Династия кладет черепицу на крови.

Отдельно заслуживает внимания кусок с Ермаком, которого в видео НАБУ называет Р2 и немного размыло его фирменное хлебало.

Так вот, в октябре-декабре 2021 года, когда американцы уже трубили, что война неизбежна, Андрей с дизайнером выбирали, какие будут интерьеры в имении.

16.02.2022 года Андрей и та же дизайнер согласовывают детали…. будущего гардероба. А это на секунду – был момент, когда плебсу предложили забыть о спичках и гречихе и думать о майских шашлыках.

НАБУ показало визуализацию – дорого, много. Думаю, Росгвардия и всякие там псковские десантники оценили бы такие хоромы вполне в случае полной оккупации.

Конец июня 2022 года. Тоже критический момент, потому что западные партнеры уже начали раскачиваться – накладывали санкции на Россию и начали давать оружие. Но Андрей и товарищи заняты правками интерьеров.

В июле 2025 года фантастическая коррупционная четверка забеспокоилась, что НАБУ и САП разоблачат эти "темные дела". Именно родилась идея не просто разогнать антикоррупционные органы, но и отправить детективов на фронт. То есть применить "формулу Штанька" по утилизации политических оппонентов и угрозе собственному обогащению.

Здесь не могу не упомянуть феноменальную цитату Цукермана:
"НАБУ всех (на фронт – ред). Ведь, люди обучены с оружием. Пе***те на Покровск и катайтесь там", – говорит он.

Итак, что имеем как результат?

Андрей и Вова рассказывали народу, как нужно экономить на подготовке к войне, а то будет срака экономике. На деле – пылкие друзья устроили дорогостоящее коррупционное строительство и не прекращали его ни на день, когда шла битва за Киев, а оккупанты устроили массовые расстрелы под Киевом.

Два. Криса Чернышев, который был министром развития общин в то время – никоим образом не посочувствовал трагедии того же Николаева, где ракета убила несколько десятков работавших в администрации женщин. Со своей женой они выбирали черепицу для поместья.

Андрей уже весной 2022 устроил собачьи бои с Залужным. И пока генерал делал свою работу – сам выбирал обои для собственной гардеробной и какое винохранилище будет у него на кухне.

А самое главное – несмотря на реальную угрозу оккупации, все эти друзья строили свои коттеджи и считали, что как-то оно и будет. И сойдутся посередине.

Мерзкие чудовища. Это реально зло, как в фильме "Звонок", вылезшее из каналов 1+1 и Интер.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский Владимир НАБУ САП кооператив Династия Андрей Ермак Алексей Чернышов оккупанты оккупация Буча скандал коррупционная схема строительство
 
Подписывайтесь на RegioNews
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Смертельное ДТП в Житомирской области: Renault вылетел в кювет
12 мая 2026, 13:00
Элитная застройка под Киевом: Миндич, Чернышев и еще четверо фигурантов получили подозрения
12 мая 2026, 12:47
В Одесской области рабочий погиб во время работы с автокраном: будут судить предпринимателя
12 мая 2026, 12:45
Адвокат Ермака: подозрение по делу о легализации 460 млн грн безосновательно
12 мая 2026, 12:35
Пограничники показали, как россияне на фронте притворяются мертвыми
12 мая 2026, 12:30
В Черниговской области подросток избил 12-летнюю девочку: полиция открыла дело
12 мая 2026, 12:22
Во Львовской области под колесами грузовика погибла женщина
12 мая 2026, 11:56
На Ровенщине BMW столкнулся со скутером: погиб 17-летний парень
12 мая 2026, 11:55
В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной
12 мая 2026, 11:42
В Виннице пьяный военный взорвал пиротехническую гранату перед полицейскими
12 мая 2026, 11:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Пекар
Игорь Луценко
Все блоги »