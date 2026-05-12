Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны

2021 год. Публично Зеленский и Ермак обещают мир с Россией, говорят, что вопрос усиления армии не является приоритетным

2021 год. Публично Зеленский и Ермак обещают мир с Россией, говорят, что вопрос усиления армии не является приоритетным

Фото: "Украинская правда"

Шок. Кооператив "Династия" вырос в крови Бучи? НАБУ выложило новый шокирующий ролик, объясняющий, почему Андрей Ермак получил подозрение.

Там как раз описана четкая хронология, как народу рассказывали одно, а на деле вместо ракетной программы вовремя и качественного ТРО и банальных траншей по всей границе копали бассейны и закладывали сауны для себя любимых.

Отдельно акцентирую внимание на нескольких датах.

2021 год. Публично Зеленский и Ермак обещают мир с Россией, говорят, что вопрос армии не является приоритетным. На деле закладывают памятные колбы под коттеджи "Династия" и приглашают священника на освящение.

Июнь 2021 год. В марте и апреле 2021 года Россия наращивала свои силы у российско-украинской границы, Байдену не удалось уломать Путина на мир в Женеве, а наши зе-крысы начинают заливать деньги в большое строительство. Более того, еще 30 марта 2021 года тогдашний Главком Хомчак рассказал в закрытом режиме Рады депутатам об эскалации. В тот же день слуга народа Анна Колесник стала известна через эсэмэс со словами: "Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны".

После вторжения россиян в 2022 году строительство резиденции "Династия" не остановилось. "И даже продолжилось более активно", – заявляет детектив из видео НАБУ. Кум Ермака и Зеленского Че Гевара просит работать быстрее и в несколько смен.

На видео зафиксирована дата одного из таких разговоров – 19.03.2022 года . Там русскоязычный мужчина говорит: "Сформируйте варианты, кто может выйти на строительство, а кто нет". Вдумайтесь, в то время в параллельной реальности Бучи – оккупанты расстреливали людей пачками. Мужчин, волонтеров, которые везли корм собачьему приюту и мамам с детьми, которые искали спасения.

Это просто немыслимо. На что рассчитывали эти дружки гаранта? На то, что у оккупации у них будет кооператив на четырех?

Второй эпизод – 29.03.2022

Там уже сам Че Гевара говорит, что надо ускоряться со строительством, потому что окна, крыша и черепица заказаны.

В то же время Россия ракетами обстреливает Николаевскую ОГА. Погибает 37 человек – и это самая массовая гибель людей в Николаеве за время нынешней войны.

В то же время 30 апреля под Бучей в лесу рядом с селом Мироцкое было найдено другое захоронение с тремя телами. Мужчин перед убийством жестоко пытали, на руках и ногах были обнаружены шаровые ранения, убивали их выстрелом в ухо. Жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, у некоторых во рту был кляп.

Но хули! Кооператив Династия кладет черепицу на крови.

Отдельно заслуживает внимания кусок с Ермаком, которого в видео НАБУ называет Р2 и немного размыло его фирменное хлебало.

Так вот, в октябре-декабре 2021 года, когда американцы уже трубили, что война неизбежна, Андрей с дизайнером выбирали, какие будут интерьеры в имении.

16.02.2022 года Андрей и та же дизайнер согласовывают детали…. будущего гардероба. А это на секунду – был момент, когда плебсу предложили забыть о спичках и гречихе и думать о майских шашлыках.

НАБУ показало визуализацию – дорого, много. Думаю, Росгвардия и всякие там псковские десантники оценили бы такие хоромы вполне в случае полной оккупации.

Конец июня 2022 года. Тоже критический момент, потому что западные партнеры уже начали раскачиваться – накладывали санкции на Россию и начали давать оружие. Но Андрей и товарищи заняты правками интерьеров.

В июле 2025 года фантастическая коррупционная четверка забеспокоилась, что НАБУ и САП разоблачат эти "темные дела". Именно родилась идея не просто разогнать антикоррупционные органы, но и отправить детективов на фронт. То есть применить "формулу Штанька" по утилизации политических оппонентов и угрозе собственному обогащению.

Здесь не могу не упомянуть феноменальную цитату Цукермана:

"НАБУ всех (на фронт – ред). Ведь, люди обучены с оружием. Пе***те на Покровск и катайтесь там", – говорит он.

Итак, что имеем как результат?

Андрей и Вова рассказывали народу, как нужно экономить на подготовке к войне, а то будет срака экономике. На деле – пылкие друзья устроили дорогостоящее коррупционное строительство и не прекращали его ни на день, когда шла битва за Киев, а оккупанты устроили массовые расстрелы под Киевом.

Два. Криса Чернышев, который был министром развития общин в то время – никоим образом не посочувствовал трагедии того же Николаева, где ракета убила несколько десятков работавших в администрации женщин. Со своей женой они выбирали черепицу для поместья.

Андрей уже весной 2022 устроил собачьи бои с Залужным. И пока генерал делал свою работу – сам выбирал обои для собственной гардеробной и какое винохранилище будет у него на кухне.

А самое главное – несмотря на реальную угрозу оккупации, все эти друзья строили свои коттеджи и считали, что как-то оно и будет. И сойдутся посередине.

Мерзкие чудовища. Это реально зло, как в фильме "Звонок", вылезшее из каналов 1+1 и Интер.