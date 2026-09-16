Призывники скрылись прямо из автобуса: на Львовщине судили старшего офицера

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Во Львовской области судили старшего лейтенанта за небрежное отношение к службе. Оказалось, что от него скрылись призывники

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло 27 июля. Офицер был старшим команды военнослужащих, завершивших курс базовой общевойсковой подготовки. Они ехали автобусом в воинскую часть. При этом, как говорит следствие, офицер не контролировал подчиненных должным образом, и трое из призывников скрылись.

На суде офицер признал вину. Суд назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.