Призывники скрылись прямо из автобуса: на Львовщине судили старшего офицера
Во Львовской области судили старшего лейтенанта за небрежное отношение к службе. Оказалось, что от него скрылись призывники
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Это произошло 27 июля. Офицер был старшим команды военнослужащих, завершивших курс базовой общевойсковой подготовки. Они ехали автобусом в воинскую часть. При этом, как говорит следствие, офицер не контролировал подчиненных должным образом, и трое из призывников скрылись.
На суде офицер признал вину. Суд назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.
Напомним, ранее в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.
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