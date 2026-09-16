В Киеве будут судить организатора схемы фиктивного трудоустройства для бронирования

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить 41-летнего жителя Киевщины, который, по данным следствия, за 800 долларов предлагал фиктивно трудоустроить мужчину на должность дворника, чтобы тот получил бронирование от мобилизации

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Оболонская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого следствие считает организатором схемы.

По данным правоохранителей, обвиняемый искал людей, желающих фиктивно устроиться на работу ради бронирования. Для этого "клиента" должны были оформить дворником в коммунальное предприятие в Киевской области.

Перед трудоустройством мужчина должен был вступить в ряды добровольческого формирования территориальной общины. В дальнейшем его планировали оформить на должность, предусматривающую бронирование.

Стоимость такой услуги составила 800 долларов. По данным следствия, деньги должны были передаваться по двум частям — сначала 500 долларов, а потом еще 300 долларов.

В июне 2026 года стражи порядка задокументировали передачу задатка и документов, необходимых для фиктивного трудоустройства.

Досудебное расследование было завершено. Действия обвиняемого квалифицированы как вымогательство и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами местного самоуправления.

Обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, что в Харькове полицейские сообщили о подозрении десятью людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств.