В Ровенской области будут судить координатора схемы незаконного выезда мужчин за границу

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В Ровенской области следователи сообщили о подозрении 21-летнему жителю Сарненского района, которого подозревают в координации незаконной переправки двух военнообязанных мужчин через государственную границу

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, в феврале 2025 года подозреваемый вместе с четырьмя знакомыми организовал незаконную переправку двух мужчин вне официальных пунктов пропуска.

Следствие установило, что 21-летний житель села Глинне поддерживал телефонную связь с другими участниками схемы и "клиентами". Он по версии правоохранителей координировал действия участников на всех этапах реализации плана.

По данным следствия, фигуранты на мотоциклах доставили двух военнообязанных к приграничной территории, обходя контрольные пункты пропуска. Вблизи государственной границы они получили от мужчин оговоренные 10 тысяч долларов США.

Четверо других участников преступной группы уже осуждены.

21-летнему жителю Сарненщины следователи по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении по части 2 статьи 15 и части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины - покушение на организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что военнослужащему одного из пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в организации незаконной переправки человека через государственную границу.