Элитная застройка под Киевом: Миндич, Чернышев и еще четверо фигурантов получили подозрения

Фото: "Украинская правда"

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы по делу о легализации имущества, добытого преступным путем в особо крупных размерах

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, среди подозреваемых – бывший вице-премьер-министр Украины и бизнесмен, являющийся одним из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", а также другие лица.

Антикоррупционные органы не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Правоохранители установили, что на протяжении 2021-2025 годов фигуранты легализовали более 460 млн. грн. путем строительства коттеджного городка в селе Козин.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 гектаров четырех частных резиденций со вспомогательными сооружениями, а также отдельной общей зоны отдыха – спа-комплекса.

По версии следствия, часть средств на строительство получали через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену – будущему владельцу одной из резиденций.

Общая сумма таких операций, по данным правоохранителей, составляет около 9 млн долларов США.

Расследование продолжается.

Напомним, накануне вечером НАБУ и САП провели следственные действия, касающиеся бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Читайте также: Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны