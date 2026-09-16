На Буковине разоблачили схему дробления бизнеса и вернули в бюджет 15 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

На Буковине в государственный бюджет вернули более 15 млн грн налогов после разоблачения схемы искусственного дробления бизнеса

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Предприниматель, продававший пищевые полуфабрикаты, фактически руководил одним бизнесом, но распределил его деятельность между несколькими подконтрольными ФЛПами.

По данным следствия, таким образом предприниматель уменьшал объем налогов, уплачиваемых с фактически полученных доходов.

За 2025 год из-за этой схемы в бюджет не поступило более 2 млн грн единого налога. Впоследствии следователи установили еще более 13 млн. грн неуплаченного налога на добавленную стоимость.

В ходе досудебного расследования предприниматель полностью возместил нанесенный государству ущерб - более 15 млн грн.

Поскольку налоговые обязательства уплачены в полном объеме, прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении мужчины от уголовной ответственности на основании части 4 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала сеть незаконных игорных заведений с ежемесячным многомиллионным оборотом.