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16 сентября 2026, 18:13

Экснадзиратель оккупационной тюрьмы в Херсоне получил 8 лет заключения

16 сентября 2026, 18:13
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Фото: pravda.com.ua
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Восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По данным Службы безопасности Украины, он охранял камеры и периметр учреждения, где россияне удерживали участников сопротивления.

По материалам СБУ мужчину признали виновным по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Как установило расследование, после захвата Херсона мужчина согласился работать в администрации российской тюрьмы, которую оккупанты обустроили в областном центре.

В должности "младшего инспектора" он, по данным следствия, охранял камеры и периметр режимного объекта. В этом учреждении российские военные незаконно арестовали участников движения сопротивления на юге Украины.

После увольнения правобережной части Херсонщины коллаборант сначала оставался в Херсоне и, по данным СБУ, не выходил из своей квартиры. Впоследствии он мобилизовался в одну из воинских частей Вооруженных сил Украины, где, как отмечают правоохранители, пытался скрыть свою деятельность во время оккупации.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в марте 2025 года на территории одного из учебных центров украинских войск.

Суд, с учетом сотрудничества обвиняемого со следствием, назначил ему 8 лет лишения свободы. Также он был лишен права занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах сроком на 10 лет.

Напомним, что в Херсонской области 48-летней местной жительнице заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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