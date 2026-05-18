За экс-главу ОП Ермака внесли полную сумму залога – 140 млн грн

На залог за экспредседателя Офиса Президента Андрея Ермака внесли полную необходимую сумму – 140 миллионов гривен

Об этом сообщили hromadske в Высшем антикоррупционном суде, передает RegioNews.

Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Андрей Ермак провел в СИЗО.

Адвокат Ермака, Игорь Фомин, отмечал, что всю сумму могли собрать уже по состоянию на вечер 15 мая, но "ситуация стояла" из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая "сложно принимает" платежи.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Кто вносил средства в залог за Ермака

Часть суммы, по данным медиа, внесли разные физические и юридические лица.

В частности, о своем взносе в размере 8 миллионов гривен публично заявила Роза Тапанова – юрист, член Наблюдательного совета "Ощадбанка" и "Укрнафты". По данным Bihus.Info, она является бывшей бизнес-партнершей Андрея Ермака.

Еще 30 миллионов гривен, как сообщают СМИ, внес Сергей Ребров – бывший футболист киевского "Динамо", главный тренер национальной сборной Украины по футболу.

9,8 миллиона гривен поступило от компании "Миралиф", отметили "Схемы" со ссылкой на источники. Компания зарегистрирована в Киевской области и занимается арендой и управлением недвижимостью.

Еще 5 миллионов гривен внес адвокат Игорь Фомин, представляющий интересы экс-главы ОП.

Также, по данным "Схема", 6,5 миллиона гривен внес адвокат и бывший партнер объединения Asters Сергей Свириба. Отдельно 666 гривен перечислил актер и продюсер Григорий Гришкан.