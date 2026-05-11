11 мая 2026, 20:55

НАБУ и САП "посетили" Ермака - СМИ

11 мая 2026, 20:55
Фото: УП
Андрей Ермак встретился с представителями НАБУ и САП. В СМИ публикуют фото, где можно увидеть бывшего главу Офиса президента

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что вечером 11 мая НАБУ и САП проводят следственные действия с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

В настоящее время в ведомствах не сделали официальные заявления.

Напомним, подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в энергетической сфере, а также бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака вызвали в Высший антикоррупционный суд. Позже стало известно, что оба проигнорировали это требование суда и не явились в указанное время.

Как сообщалось, Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения. Речь идет об Управлении государственной охраны.

