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16 сентября 2026, 18:47

В Тернопольской области за сутки произошла серия ДТП: двое погибших, трое раненых

16 сентября 2026, 18:47
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Фото: полиция Тернопольской области
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В течение 15 сентября в Тернопольской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий два человека погибли, еще трое получили травмы

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

Первое смертельное ДТП произошло около 16:00 возле села Малый Ходачков Тернопольского района. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Dacia Logan не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в бетонный столб. После столкновения автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одна смертельная авария произошла около 19:20 в Тернополе по улице Бродовской. 13-летний парень, управлявший электросамокатом Kukirin G2, двигался по тротуару в направлении улицы Збаражской.

По предварительным данным, он не справился с управлением и упал. От полученных травм ребенок скончался.

Около 16:30 в Теребовле водитель автомобиля Mercedes-Benz EQB 300 наехала на 42-летнюю жительницу села Мшанец. По предварительным данным, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ее госпитализировали.

Еще одно ДТП произошло около 21:30 в Хоросткове. 19-летний житель села Малый Говилив, управляя мотоциклом SPARK 125, вместе с несовершеннолетней пассажиркой выехал на встречную полосу. Там мотоцикл столкнулся с автомобилем Opel Omega. В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажирка получили травмы.

У водителей транспортных средств полицейские отобрали образцы крови, чтобы проверить их содержание алкоголя.

Следователи полиции устанавливают обстоятельства и причины всех ДТП.

Напомним, что в Киеве 16 сентября из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта на перекрестке улицы Набережно-Крещатицкой и улицы Нижний Вал.

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