В Херсонской области российский дрон атаковал остановку транспорта, ранена пожилая женщина

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Российские военные днем 16 сентября атаковали дроном остановку общественного транспорта в поселке Зеленовка Херсонской области. В результате атаки ранена 93-летняя местная жительница

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает RegioNews .

Атака произошла около 13:35. Российский дрон ударил по остановке общественного транспорта в Зеленовке.

У 93-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Кроме того, к врачам обратилась 42-летняя жительница Херсона, пострадавшая около 10:00 во время атаки российского дрона на автомобиль в Центральном районе города.

У женщины диагностировали контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также острую реакцию на стресс.

Напомним, что утром российские оккупанты атаковали Херсон беспилотником. Вражеский дрон попал в многоэтажку в центре города.