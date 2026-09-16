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16 сентября 2026, 19:15

В Купянске разоблачили двух женщин, работавших в оккупационной администрации

16 сентября 2026, 19:15
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области полицейские сообщили о подозрении двум жителям Купянска, которые, по данным следствия, добровольно работали в оккупационной администрации после захвата города российскими войсками

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Как сообщили правоохранители, одна из фигуранток - 41-летняя женщина. После оккупации Купянска она согласилась на должность "исполняющей обязанности специалиста отдела кадрового обеспечения временной администрации Купянского района Харьковской области".

По данным досудебного расследования, у женщины было определенное рабочее место в Купянске и занималась кадровой работой. В частности, готовила документы о назначении и увольнении работников, обобщала информацию о предоставлении отпусков и выполняла другие задачи, связанные с кадровым обеспечением оккупационной администрации.

Другая жительница Купянска, по материалам следствия, тоже добровольно согласилась работать на оккупационные власти. Она вступила в должность "исполняющей обязанности главного специалиста отдела культуры, молодежи и спорта администрации Купянского района Харьковской области".

В этой должности женщина, как отмечают правоохранители, проверяла документы о проведении спортивных мероприятий, разрабатывала их сметы, а также составляла планы и графики спортивных соревнований.

На основании собранных доказательств дознаватели Купянского районного отдела полиции при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры заочно сообщили обеим женщинам о подозрении в коллаборационной деятельности по части 2 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

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