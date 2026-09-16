О феномене Кравченко

О феномене Кравченко

Фото: ОГП

Когда люди занимаются политикой системно, они учатся. Учатся слышать избирателей, стараются отвечать их ожиданиям и понимают простую вещь: если ты не оправдал доверия, за это придется отвечать. На следующих выборах за тебя просто не проголосуют.

А если ты и дальше веришь в собственные идеи, то должен убеждать людей. Объяснять. Доказывать. Заслуживать доверие. Побеждать на следующих выборах. И, победив, служить обществу.

Так работает политика.

В украинском общественном сознании образ политика часто совсем другой. Политик – это якобы кто-то хитрый, кто хочет "дорваться до власти" или, как у нас любят говорить, "до корыта", быстро обогатиться, а потом сбежать из страны.

Но это не политик. Это коррупционер.

На наших многочисленных протестах часто звучал популярный лозунг: "Без политики". И именно в этом всегда была заложена огромная противоречивость. Потому что добиться политических изменений без политики невозможно.

Изменения становятся реальностью тогда, когда к общественному протесту присоединяются политики, которым люди доверяют и которые готовы взять на себя ответственность.

Ибо ответственность – главная черта человека, который называет себя политиком.

Я хорошо помню начало Революции Достоинства. Помню первые студенческие демонстрации. Помню много правильных и нужных призывов, которые тогда звучали. И помню другой призыв: сюда не должны приходить политики.

Но если бы политики действительно не пришли, после завершения той первой акции протеста все могло бы закончится совсем иначе.

Янукович остался бы президентом. Украину продолжали бы втягивать в российскую орбиту. Подозреваю, что в конце концов мы вообще могли бы потерять возможность свободно избирать власть.

Изменения стали возможными потому, что оппозиционные парламентские силы – "Объединенная оппозиция "Батькивщина"", УДАР и "Свобода" – вышли к людям, позвали своих сторонников, были готовы брать на себя ответственность и в конце концов объединились с тем самым "Майданом без политиков".

Когда появилась политическая ответственность, появилась и возможность превратить протест в реальные изменения.

Именно политики, которые тогда согласились взять на себя ответственность, должны были удерживать государство после того, как предыдущая власть фактически сбежала.

Но мечта о "Майдане без политиков" никуда не исчезла.

Желание поверить, что можно быстро построить что-то прекрасное, что можно найти новых, молодых и никому не известных людей, просто закрыть глаза и поверить им, в конце концов победило.

Генеральный прокурор Кравченко – один из прямых результатов этой победы.

Это результат отсутствия ответственности за кадровую политику.

Президент, который его предложил, и значительная часть депутатов, которые за него голосовали, фактически не знали, кого они назначают.

Не было политической биографии, по которой общество могло бы оценить этого человека. Не было истории публичной ответственности. Не было возможности понять, какие у него убеждения, к чему он стремится, за что готов бороться и перед кем готов отвечать.

Был молодой человек без особой публичной истории, который в свое время вел процесс против Януковича. Но сам по себе этот факт еще не создает ни государственного деятеля, ни политика, ни руководителя одного из важнейших правоохранительных органов страны.

И сегодня поведение генерального прокурора Кравченко демонстрирует, насколько опасно назначать людей на высшие государственные должности без опыта публичной ответственности.

Когда против тебя открывают уголовное дело, нужно бороться. Выходить к обществу. Доказывать свою правоту. Защищать свою репутацию.

Особенно если ты сам возглавлял систему, которая открывает уголовные производства против других людей.

А когда ты меняешь номера телефонов, исчезаешь, прячешься и общество не понимает, где ты находишься и что происходит, – это свидетельствует прежде всего о незрелости и неготовности к ответственности, которую предусматривала твоя должность.

И здесь возникает гораздо более важный вопрос.

Как этого могли не видеть президент и депутаты, которые за него голосовали?

Мой ответ прост: потому что они не чувствовали ответственности за собственное решение.

Им казалось, что любое действие может не иметь последствий.

Можно не покупать достаточно оружия накануне полномасштабного вторжения – и якобы не будет последствий.

Можно не прислушиваться должным образом к предупреждениям западных разведок о неизбежности российского нападения – и якобы не будет последствий.

Можно не готовиться заблаговременно к новым типам российских атак, в частности реактивными "шахедами", когда понятно, что враг будет развивать эти технологии, – и якобы не будет последствий.

Можно не создавать достаточных резервов и альтернативных источников энергии, зная, что Россия будет системно уничтожать украинскую энергетику, – и якобы не будет последствий.

Можно назначать людей на самые ответственные должности только потому, что они кажутся новыми, молодыми или удобными, не спрашивая себя, кем они станут в момент настоящей кризиса, – и тоже якобы не будет последствий.

Но последствия есть всегда.

В политике вообще не бывает решений без последствий.

И следствие безответственности власти – это плохое управление.

Следствие безответственности политиков – это потеря доверия.

Следствие безответственности общества – это власть, которая перестает бояться ответственности.

А следствие нашего общего неумения понять, что такое политика, зачем нужны политические партии, политическая биография, репутация и доверие между обществом и политиками, в конце концов называется одним страшным словом.

Поражение.

Надеюсь, мы до этого не доведем.