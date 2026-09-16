Украинские военные уничтожили почти 100 российских "птичек" только за сутки
Только за минувшие сутки пограничники уничтожили 94 российских беспилотника. Речь идет о Сумском и Харьковском направлениях.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Отмечается, что пограничники 5 пограничного отряда, в частности, уничтожили 8 "шахедов", 4 "гербера", 2 "италмасы" и 3 "молнии". Также были уничтожены 18 российских 18 FPV-дронов.
Бригада "Ставливая граница" уничтожила 46 FPV-дронов россиян, а на Харьковщине пограничники уничтожили 11 FPV-дронов врага.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Вышгородском горсовете чиновник погорел на взятке за разрешение на строительство
16 сентября 2026, 17:46Требовал €10 тысяч за "положительный" вывод: в Черкасской области задержали военного чиновника
16 сентября 2026, 17:28Директора психоневрологического интерната обвиняют в торговле людьми и незаконном лишении свободы
16 сентября 2026, 16:59В Кировоградской области из-за отравления детей нитратами из колодцев усиливают контроль за водой
16 сентября 2026, 16:45В различных областях Украины ликвидировали пять схем, используемых уклонистами
16 сентября 2026, 16:28В Херсонской области "исчезли" почти два миллиона на дома для пострадавших от войны
16 сентября 2026, 16:20В Кировоградской области будут судить мужчину за незаконную распашку земли и уничтожение почвы
16 сентября 2026, 15:59В Херсонской области объявили подозрение главы "отдела молодежной политики" окупантов в Геническе
16 сентября 2026, 15:44В Киеве на Подоле произошло ДТП: затруднено движение транспорта
16 сентября 2026, 15:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »