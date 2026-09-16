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16 сентября 2026, 20:18

1,3 тонны незаконного улова: на Киевском водохранилище разоблачили браконьеров на 1,6 млн грн

16 сентября 2026, 20:18
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Фото иллюстративное
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На Киевском водохранилище правоохранители разоблачили незаконный промышленный лов рыбы. Три человека, по данным следствия, в период нерестового запрета незаконно выловили 894 рыбины общим весом 1,32 тонны

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 1,6 млн грн.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры троим лицам сообщили о подозрении в незаконном занятии рыбным добывающим промыслом.

По данным следствия, с мая по 17 июня 2026 года подозреваемые вместе с другими людьми без соответствующего разрешения занимались незаконным выловом рыбы, в том числе во время действия нерестового запрета.

Для промысла они, как отмечают правоохранители, использовали моторную лодку и не менее 30 рыболовных сеток. Их общая протяженность составляла около 2,1 км, а площадь сеточного полотна — почти 5,5 тысяч квадратных метров.

В результате незаконного промысла выловили 894 рыбы семи видов общим весом 1320 кг.

Среди выловленной рыбы - 811 лещей, 29 судаков, 26 сомов и 23 караси. Также правоохранители зафиксировали отлов чехони, белузки и плоскорки.

По расчетам специалистов, незаконными действиями государству нанесли ущерб более чем на 1,6 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицировали по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 249 Уголовного кодекса Украины — незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, причинившее существенный ущерб, причиненный по предварительному сговору группой лиц способом массового уничтожения рыбы.

Правоохранители также устанавливают других людей, которые могут быть причастны к незаконному промыслу.

Напомним, на Буковине чиновник лесничества получил подозрение из-за незаконной рубки деревьев в заказнике . Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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