11:28  15 вересня
На Вінниччині у річці Південний Буг виявили тіло чоловіка
10:57  15 вересня
На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз
08:44  15 вересня
На Житомирщині перекинувся трактор: загинув 16-річний хлопець
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2026, 17:55

ВАКС зняв з Єрмака електронний браслет, бо він "становить загрозу життю і здоров'ю"

15 вересня 2026, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд зняв з екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака електронний браслет. Це сталось після пояснень медичного експерта

Про це повідомляє Центр протидії корупції передає RegioNews.

Медичний експерт, до аргументів якого дослухався суд, заявив, що подальше носіння браслету може "становити загрозу для життя та здоров’я" Андіря Єрмака. В результаті ВАКС зняв з Єрмака браслет, але залишив йому наступні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до суду
повідомляти про зміну місця проживання та роботи
здати закордонний паспорт
не спілкуватися з підозрюваними та свідками.

Також Андрій Єрмак не може відлучатися без дозволу за межі Києва та області, а також Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Читайте також: Скандал навколо кооперативу "Династія": деталі будівництва під час війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак ВАКС Тимур Міндіч
300 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід Столару у справі "Форест Гамп"
11 вересня 2026, 18:11
9 років ув'язнення за "плюшки": ВАКС засудив нардепа Олександра Юрченка
11 вересня 2026, 17:03
Хто така "Муза" зі справи "Карфаген" та що відомо про її зв'язок із Кропивою
07 вересня 2026, 12:50
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Івано-Франківщині шахраї виманили у мешканців майже 300 тисяч гривень
15 вересня 2026, 18:49
Росіяни вдарили по Сумах: серед постраждалих - дитина
15 вересня 2026, 18:45
На Кіровоградщині чоловіка засудили до 7 років і 8 місяців тюрми за збут психотропів
15 вересня 2026, 18:37
Російський безпілотник атакував Кривий Ріг: є поранений
15 вересня 2026, 17:59
У Києві через російську атаку постраждали двоє людей
15 вересня 2026, 17:47
У Києві чоловіка, який роками ґвалтував двох синів співмешканки, засудили до довічного
15 вересня 2026, 17:25
На Херсонщині повідомили про підозру двом жінкам за роботу в окупаційному соцзахисті
15 вересня 2026, 16:59
В Україну екстрадували колишнього міського голову Рахова
15 вересня 2026, 16:40
У Рівному 17-річний кур'єр шахраїв забрав у пенсіонера понад 8 тисяч доларів
15 вересня 2026, 16:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »