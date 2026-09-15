ВАКС зняв з Єрмака електронний браслет, бо він "становить загрозу життю і здоров'ю"

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Вищий антикорупційний суд зняв з екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака електронний браслет. Це сталось після пояснень медичного експерта

Про це повідомляє Центр протидії корупції передає RegioNews.

Медичний експерт, до аргументів якого дослухався суд, заявив, що подальше носіння браслету може "становити загрозу для життя та здоров’я" Андіря Єрмака. В результаті ВАКС зняв з Єрмака браслет, але залишив йому наступні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до суду

повідомляти про зміну місця проживання та роботи

здати закордонний паспорт

не спілкуватися з підозрюваними та свідками.

Також Андрій Єрмак не може відлучатися без дозволу за межі Києва та області, а також Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Нагадаємо, 11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 140 мільйонів гривень.

18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

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