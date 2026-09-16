Прозрачные намеки Валерия Залужного

Прозрачные намеки Валерия Залужного

Фото: Валерий Залужный / Facebook

Прочитал новую статью Валерия Залужного.

Главное и общее впечатление – это текст человека, который хочет высказаться более откровенно, но ограничен своим нынешним дипломатическим статусом. И поэтому в этой статье много прозрачных намеков, или аллюзий, которые дают простор для оценок и читателям.

Во-вторых, сейчас все зациклились на наших внутриполитических проблемах, на последствиях антикоррупционных расследований и скандальных событиях вокруг Генпрокуратуры. А Залужный снова нам напоминает о войне, "которая изменила все". Я бы добавил: и продолжает все менять. И эта война создает для нас новые драматические вызовы, на которые придется отвечать, если мы стремимся выстоять. И правильно Валерий Федорович напоминает нам о войне, особенно с точки зрения ее стратегической перспективы. А то у нас многие в запале внутриполитических интриг начинают забывать о войне, от которой зависит и наша сегодняшняя жизнь, и наше будущее.

Что касается намеков Залужного, то просто приведу некоторые цитаты из его текста. Иногда с короткими комментариями.

"Это война, которая как и Вторая мировая, началась из-за трусости тех, кого именно на тот момент не убивали. Они считали, что лучше всего – не трогать зверя.

Это война, которая могла закончится со значительно меньшими потерями, но все те же, кто боялся, что зверь не умерит свои аппетиты и нападет еще и на них, просто сделали вид, что это не их красные линии. Ведь главное – избежать ядерной войны".

Понятно, что речь идет о наших международных партнёрах, которые в конце концов и помогли нам выстоять в этой войне, но в нужный момент не проявили необходимой решимости. Фамилий тоже не буду называть. Думаю, многим понятно, о ком идет речь.

"… это война, отдавшая себя в руки маркетологов и дельцов, которые из-за непонимания и отсутствия стратегий лишь разжигают ее костер быстрыми заработками, все больше и больше кичась стремительным развитием технического прогресса". И кто же эти дельцы и маркетологи? Вопрос, конечно, риторический.

"… летом 2023 года, когда военные операции на территории Украины приобретали массовый характер и требовали выживать на поле боя, колесо прогресса за почти 80 лет стояния сдвинулось с места. Первые мои мысли об этом осенью 2023 года вызвали политические претензии в самой Украине и абсолютное непонимание этого представителями прежних первых армий мира". Тут, no comments. Но очень заметно, что Валерий Федорович до сих пор чувствует боль за события и политическую ситуацию того периода.

В каждой своей статье Залужный пишет об огромном и определяющем влиянии научного прогресса на современную войну. И он всегда акцентирует внимание (тут уже прямым текстом, без намеков) на том, что этот прогресс доступен не только нам, но и нашему врагу тоже. Наверное, это потому, что у нас до сих пор не все это понимают.

"… нынешние иллюзии коллективной безопасности … воспринимаются почти как национальный символ и национальная гордость". Это явное эхо недавних дискуссий о перспективе членства Украины в НАТО.

" … в 2026 году идет война технологий и не только их. Это также война стратегий и доктрин, непрерывно меняющихся под давлением прогресса. Поэтому большая ошибка зацикливаться на отдельных технологиях и их пиаре лишь как на оружии, которое дополняет советскую стратегию и, конечно, требует именно советских исполнителей". А это уже аллюзия на наши дискуссии во время отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

О мобилизации: "… необходимо, признавая технологии как новое оружие, вспоминать закономерности развития военного искусства и непременно по этому формировать новые формы и способы их применения. И лишь после этого проводить организационные изменения в структуре Вооруженных Сил, которые это новое оружие в новых формах и способах применяют. Именно в этом месте находится мобилизация как часть новой стратегии, базирующейся на новом оружии и именно новых, а не советских, формах и методах применения". Это о том, что нам нужно не просто мобилизовывать энное количество людей, а понимать, чем, как и где придется воевать в следующем году, а потом уже набирать людей под соответствующие военные задачи.

Разговаривал сегодня с Марией Берлинской. Она тоже говорит, только в других терминах и в другом стиле, о необходимости изменения самой логики военного планирования: от реактивной модели — реагирования на уже созданную россиянами угрозу — до постоянного инженерного прогнозирования на 6–12 месяцев вперед. Она говорит о прогнозировании и планировании военно-технологических изменений для того, чтобы постоянно опережать врага. Залужный ставит этот вопрос более широко – о стратегическом планировании и формировании новых военных доктрин.

"… уже идет война технологий и Украина уже ощущает на себе системное давление, которое и является результатом внедрения не только технологий, но и нового доктринального подхода к их применению, включая производство и исследования, как неотъемлемую часть стратегии".

"… война на истощение – это не только битвы, но и общественные изломы". Это своевременное напоминание. Россия все более активно переносит войну в тыл Украины. И это также требует кардинальных безопасностных изменений в стратегическом планировании – экономики, бюджета, социальной сферы.

"… почему снова законы войны уступают место прогнозам, а стратегия – маркетингу"? Политческие "маркетологи" явно раздражают Валерия Залужного.

И как вывод: "… для поиска выхода из абсолютно закономерной ситуации, требуется понимание поиска и реализации именно системного ответа на давление России. Этот системный ответ должен основываться на построении такой стратегии, где совместное производство и внедрение новых технологических решений должно стать частью системных шагов как по защите, так и влиянию на возможности продолжения войны Россией". По контексту статьи понятно, что речь идет не только о решениях и действиях Украины, а о том, что нам нужно сделать это вместе с партнерами. Стратегия противодействия российской агрессии должна быть общей. И как показывает опыт нынешней большой войны, наших партнеров нужно регулярно подталкивать к таким совместным действиям. А это уже мое мнение.