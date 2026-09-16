На Волыни женщина торговала инвалидностью за 10 тысяч "зеленых"

Фото: прокуратура

На Волыни разоблачили 42-летнюю женщину. Она организовала схему "продажи" установления группы инвалидности за взятку

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, женщина обещала военнообязанным повлиять на членов экспертных команд. За свою "помощь" в оформлении инвалидности она просила 10 тысяч долларов. Женщину задержали после передачи денег.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.