Колишній віцепрем’єр-міністр Чернишов опинився в епіцентрі нового корупційного скандалу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України, якого називали "Че Гевара"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

Як стало відомо, йдеться про Олексія Чернишова.

Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою – безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.



"Останню суму – 500 тис. доларів США – було передано вже дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах", – зазначили у відомстві.

Раніше стало відомо, які псевдоніми використовували Міндіч, Чернишов та інші фігуранти корупційних справ. Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.