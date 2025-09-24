11:55  24 сентября
24 сентября 2025, 15:35

Враг ударил "Искандерами" по учебному подразделению ВСУ: есть потери

24 сентября 2025, 15:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня, 24 сентября, российские войска нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения – две баллистические ракеты "Искандер"

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины, передает RegioNews .

Отмечается, что, несмотря на принятые меры безопасности, избежать потерь среди личного состава не удалось.

На месте работают экстренные службы, раненым оказывают оперативную медицинскую помощь.

Это не первый случай атак на полигоны и учебные подразделения ВСУ.

Напомним, 29 июля российские войска нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Известно о трех погибших и 18 раненых военных.

24 июня россияне атаковали беспилотниками территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ранение получил один военный.

22 июня оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запрещал скопление личного состава и военной техники, а также военных в палаточных городках. Он отмечал, что безусловное требование – обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.

Читайте также: Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магуры". Что произошло и как к этому относиться

