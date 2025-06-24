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24 июня 2025, 13:33

Россияне ударили дронами по учебному полигону - Сухопутные войска ВСУ

24 июня 2025, 13:33
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Иллюстративное фото
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Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по учебному полигону украинских военных. В Сухопутных войсках рассказали о последствиях

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины, передает RegioNews.

24 июня российские войска атаковали беспилотниками типа Shahed территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Военным удалось избежать многочисленных потерь. Известно, что ранение получил один военный: его госпитализировали.

"Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неукоснительно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов - наш высочайший приоритет", - говорят в Сухопутных войсках.

Напомним, 22 июня российские военные нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

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