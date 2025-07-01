В ВСУ ужесточились меры безопасности в учебных центрах: запрещено скопление военных и техники

фото: из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках

Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

"Заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника. Мое безусловное требование – обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках запрещено!", – подчеркнул Сырский.

Он сообщил, что на локациях подготовки сооружают новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения.

"Обратил внимание на обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах", — добавил Сырский.

Как известно, российские войска неоднократно наносили удары по тренировочным полигонам, где находятся украинские военные. Только за июнь было зафиксировано несколько подобных инцидентов.

Напомним, 24 июня россияне атаковали беспилотниками территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ранение получил один военный.

22 июня оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

Читайте также: Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магуры". Что произошло и как к этому относиться