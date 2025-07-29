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РФ нанесла удар по одному из учебных подразделений украинской армии. Уже создана комиссия, которая будет устанавливать обстоятельства

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины, передает RegioNews.

29 июля российские войска нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. К сожалению, уже известно о трех погибших и 18 раненых военных. На месте работают все необходимые службы.

Для выяснения всех обстоятельств создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование. Если к этому привело бездействие конкретных лиц, эти люди будут привлечены к ответственности.

"Командованием Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня россияне атаковали беспилотниками территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ранение получил один военный.

22 июня кафиры нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки погибли три человека, еще 11 получили ранения.

После этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запрещал скопление личного состава и военной техники, а также военных в палаточных городках. Он отмечал, что безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.