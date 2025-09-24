Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 сентября российская армия атаковала Украину 152 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 ПВО уничтожила или подавила 126 вражеских дронов Shahed, "Гербера" и других типов – на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на семи локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

Напомним, ночью 24 сентября россияне нанесли два удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиабомбами ФАБ. Повреждены многоэтажки и частные дома, а также теплицы и оранжереи ботсада.

Ночью россияне атаковали Харьков 18 дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на энергообъект, что повлияло на электроснабжение в городе.