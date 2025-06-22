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22 июня 2025, 18:05

РФ ударила по тренировочному полигону ВСУ: есть погибшие и раненые

22 июня 2025, 18:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. По состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых", ― уточнили в Сухопутных войсках.

В настоящее время всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях.

Для детального выяснения всех событий происшествия в Командовании Сухопутных войск ВСУ создали специальную комиссию. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в среду, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области. Тогда погиб штаб-сержант Артем Куценко – военный инструктор, медик, доброволец, опытный защитник Украины.

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