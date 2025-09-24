На Запорожье российские дроны убили женщину и ранили супругов
Сегодня, 24 сентября, российские войска атаковали Васильевский и Пологовский районы Запорожской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в Васильевском районе в результате атаки российских FPV-дронов погибла 68-летняя женщина. Враг нанес удар по частному дому, который получил повреждения.
В Пологовском районе из-за атаки FPV-дрона получили ранения супруги: 82-летний мужчина и 78-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь.
Местные власти и спасательные службы продолжают работать на местах обстрелов.
Напомним, ночью 24 сентября россияне нанесли два удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиабомбами ФАБ. В Шевченковском районе повреждены один многоквартирный и три частных дома.