11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 15:33

На Запорожье российские дроны убили женщину и ранили супругов

24 сентября 2025, 15:33
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Новинка
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 24 сентября, российские войска атаковали Васильевский и Пологовский районы Запорожской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в Васильевском районе в результате атаки российских FPV-дронов погибла 68-летняя женщина. Враг нанес удар по частному дому, который получил повреждения.

В Пологовском районе из-за атаки FPV-дрона получили ранения супруги: 82-летний мужчина и 78-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Местные власти и спасательные службы продолжают работать на местах обстрелов.

Напомним, ночью 24 сентября россияне нанесли два удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиабомбами ФАБ. В Шевченковском районе повреждены один многоквартирный и три частных дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война атака гражданские погибшая раненые
Россияне убили семью в Донецкой области и удерживают ребенка как живой щит
24 сентября 2025, 13:14
Дрон и мина: на Херсонщине супруги получили ранения дважды за утро
24 сентября 2025, 12:49
РФ ночью запустила по Украине 152 беспилотника: силы ПВО обезвредили 126
24 сентября 2025, 09:50
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Харьковщине обсудят, как наладить сотрудничество бизнеса с налоговой
24 сентября 2025, 17:27
Силы обороны Украины ударили по нефтеперерабатывающим и военным объектам РФ
24 сентября 2025, 17:16
От забавных до необычных: какие имена и отчество выбирают украинцы – статистика Минюста
24 сентября 2025, 17:09
В Ровно BMW врезался в дерево и опрокинулся: водитель не пострадал
24 сентября 2025, 16:59
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
24 сентября 2025, 16:42
В Харьковской области пешеход пострадал в ДТП: водитель Daewoo сбил 56-летнего мужчину
24 сентября 2025, 16:17
ООН запускает бесплатный менторский проект для женщин-предпринимателей в Украине
24 сентября 2025, 16:10
Враг ударил "Искандерами" по учебному подразделению ВСУ: есть потери
24 сентября 2025, 15:35
В Украине разоблачили сеть нарколабораторий с прибылью 16 млн грн ежемесячно: будут судить 11 фигурантов
24 сентября 2025, 15:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »