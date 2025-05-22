Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться

На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?

На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?

фото: скриншот с видео

На днях на северном направлении линии фронта в Сумской и Курской области произошло несколько событий, о которых стоит поговорить. События эти нельзя сказать, что уникальны, но и рядовыми их тоже трудно признать. Именно поэтому они и вызвали особое внимание. Во-первых, командир 1-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что уходит в отставку.

Конечно же, шум вызвал не сам по себе факт написания заявления об отставке, а прозвучавшая следующим образом аргументация Ширшина: "Дебильнейших задач, как на текущем направлении я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам ни к чему не приводит".

Как видим, раскол в этом вопросе пошел по той линии, которую мы уже видели – находящиеся в лучшем случае в штабах генералы и офицеры "на земле", которым приходится бросать свои войска в бой собственными руками. Детали Александр Ширшин пока не объявлял, но они более или менее ясны – по крайней мере, претензии офицера. Когда украинские СМИ и блоггеры рассказывают о действиях войск страны-агрессора, подобные действия называются "мясными штурмами".

Должен ли комбат это говорить

Прав ли Ширшин в своем демарше? Имел ли он право на такой шаг? И как реагировать на этот демарш тем, кто переходит за пределами линии фронта? Конечно, на первые два вопроса точных ответов нет по понятным причинам. Хотя – можно вспомнить, как многие в ВСУ реагировали на назначение главнокомандующим Александра Сырского. Его, напомним, даже называли "мясником", что было достаточно прозрачной характеристикой, по крайней мере, на фоне предшественника Валерия Залужного. Так что, возможно, это один из тех случаев, когда дыма без огня не бывает.

Что касается права на такой демарш. Есть еще один очень тонкий момент. Во-первых, войску (и обществу) нужны победы. Это очевидно и понятно. Во-вторых, солдат нужно беречь – просто потому, что мы не Россия ни в демографическом плане, ни в плане отношения к людям. И задача "бестолкового генералитета" как раз и состоит в том, чтобы достичь максимального баланса между этими двумя факторами. Очевидно, Ширшин не увидел этот баланс – потому и вынес определенные события в батальоне.

Отношение в тылу к подобным инцидентам, по большому счету, не имеет серьезного значения, потому что армия – структура по сути своей недемократическая, а иерархическая, построенная на дисциплине и порядке. Поэтому банально устраивать акции за или против – нелепо. Но это не значит, что у верховного военного руководства должна быть безнаказанность в тех или иных решениях.

"Искандер" прилетел – куда?

Другой случай – удар "Искандером" по объекту на севере Сумщины, под Шосткой. Здесь ситуация несколько иная – и здесь гражданская часть общества может проявлять определенную активность. Хотя, конечно, не нужно забывать о том, что идет война, что такое дело, как военная цензура.

Но, скажем, сообщение начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова о том, что "по Шосткинской общине враг нанес ракетный удар, повреждена инфраструктура одного из предприятий" не выдерживает никакой критики. Уже в тот же день российские источники, к которым можно относиться сколь угодно – но опубликовали не просто пост, а видеозапись, из которой видно, что это не "предприятие", а военный объект. И после этого запоздалые сообщения о том, что попало под обстрел – уже не имели никакого значения. Украинцы уже (в который раз) впитали российскую информацию об "учебном центре ВСУ" – хотя НЦ не располагаются на таком расстоянии до линии столкновения – и разнесли ее по соцсетям.

Зачем была вся эта дезинформация собственного населения? Какую выгоду извлекли государство Украина, ее Вооруженные силы и общество в результате такого сообщения – которые, как утверждают жители Сумщины, раздаются после российских атак регулярно? Что скрыла Сумская ОВА? Наличие военного объекта? Так россияне, судя по удару (снятому на их же дроны), – об этом объекте уже знают.

В итоге военно-гражданская власть региона собственными руками подрывает и свой авторитет, и авторитет ВСУ. И, наложившись на историю с комбатом "Магуры", эта история вызывает у общества ответную негативную реакцию – командиры (генералы) не жалеют военнослужащих, подставляют их под российские удары. А дальше – несколько шагов к фразам типа "вот пусть они со своими детьми и воюют". Надеюсь, не нужно объяснять, насколько губительна подобная риторика, распространенная в украинском обществе.

Правильно – но поздно

И здесь стоит отметить вполне взвешенную, хотя и несколько запоздавшую реакцию Национальной гвардии. Нацгвардейцы честно признали: "В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, более 10 получили ранения". Конечно, ничего хорошего даже в гибели шести людей нет, но! Почувствуйте разницу между "на стрельбище проходили занятия, россияне обнаружили это, нанесли удар, погибли несколько военных" и "опять устроили показушные построения, кто располагает центр БЗИН возле границы, большое количество жертв". Фразы из вторых кавычек как раз и помчались инфорпространством после удара. Фактически россияне таким образом нанесли сразу два удара – непосредственно ракетный и информационный. И у них снова получилось.

Вот в этом слабость украинской армии и Украины как государства. Не в том, что попало под удар стрельбище в Сумской области – от расположения таких объектов неподалеку от линии границы, то есть фактически линии фронта, никуда не деться. Извините на слове, военных на боевые задания на Донбассе тоже не из Запорожья возят, они живут в блиндажах или домах неподалеку, в километрах или нескольких десятках километров от столкновения – то есть тоже фактически под возможным ударом. Слабость состоит в том, что Украина проигрывает информационную войну – которая в некоторых моментах бьет по обороноспособности даже сильнее, чем "Искандеры".

Властям нужно перестать придумывать "предприятия" и скрывать то, что можно не скрывать. Даже если об этом больно говорить. Все равно пришлось сказать – только через сутки и потерпев очередную информационную неудачу. Зачем повторять эти ошибки?

Собственно, история с комбатом "Магуры" Ширшиным – она ведь тоже об ошибках. Которых не стоит, не желательно допускать. Чтобы люди не погибали там, где можно обойтись без потерь. И чтобы другие люди не начинали верить российским пропагандистам, подрывая и без того шаткое единство фронта и тыла, без которого Украине будет очень трудно устоять против опытного, насыщенного технологиями ФСБ/ГРУ врага.