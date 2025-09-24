11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
24 сентября 2025, 13:14

Россияне убили семью в Донецкой области и удерживают ребенка как живой щит

24 сентября 2025, 13:14
Скриншот с видео
В Шандриголове Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает RegioNews.

По данным военных, девочку оккупанты используют для прикрытия собственных групп и продвижения на Лиманском направлении.

Из радиоперехватов стало известно, что еще до штурма населенного пункта командир РФ с позывным "Бали" приказал "убивать всех без разбора". Российские военные вошли в жилой дом, расстреляли родителей ребенка и похитили его, продолжая штурмовые действия.

Подразделения Третьего армейского корпуса фиксируют военное преступление в прямом эфире, подчеркивая заранее спланированный характер действий русских военных.

Напомним, ночью 24 сентября российские военные дважды ударили по Краматорску Донецкой области. Ударный дрон попал в открытую местность вблизи жилого дома в одном из микрорайонов. В нескольких домах вокруг повреждены окна, балконы и фасады.

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
