Россияне убили семью в Донецкой области и удерживают ребенка как живой щит

Скриншот с видео

В Шандриголове Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает RegioNews.

По данным военных, девочку оккупанты используют для прикрытия собственных групп и продвижения на Лиманском направлении.

Из радиоперехватов стало известно, что еще до штурма населенного пункта командир РФ с позывным "Бали" приказал "убивать всех без разбора". Российские военные вошли в жилой дом, расстреляли родителей ребенка и похитили его, продолжая штурмовые действия.

Подразделения Третьего армейского корпуса фиксируют военное преступление в прямом эфире, подчеркивая заранее спланированный характер действий русских военных.

Напомним, ночью 24 сентября российские военные дважды ударили по Краматорску Донецкой области. Ударный дрон попал в открытую местность вблизи жилого дома в одном из микрорайонов. В нескольких домах вокруг повреждены окна, балконы и фасады.