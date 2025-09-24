Ворог вдарив "Іскандерами" по навчальному підрозділу ЗСУ: є втрати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 24 вересня, російські війська завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети "Іскандер"

Про це повідомляють Сухопутні війська України, передає RegioNews.

Зазначається, що попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

На місці працюють екстрені служби, пораненим надають оперативну медичну допомогу.

Як відомо, це не перший випадок атак на полігони та навчальні підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, 29 липня російські війська завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військових.

24 червня росіяни атакували безпілотниками територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранення отримав один військовий.

22 червня окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 отримали поранення.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський забороняв скупчення особового складу та військової техніки, а також військових у наметових містечках. Він зазначав, що безумовна вимога – це забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах.

