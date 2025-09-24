16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 15:35

Ворог вдарив "Іскандерами" по навчальному підрозділу ЗСУ: є втрати

24 вересня 2025, 15:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 24 вересня, російські війська завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження – дві балістичні ракети "Іскандер"

Про це повідомляють Сухопутні війська України, передає RegioNews.

Зазначається, що попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

На місці працюють екстрені служби, пораненим надають оперативну медичну допомогу.

Як відомо, це не перший випадок атак на полігони та навчальні підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, 29 липня російські війська завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військових.

24 червня росіяни атакували безпілотниками територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранення отримав один військовий.

22 червня окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 отримали поранення.

Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський забороняв скупчення особового складу та військової техніки, а також військових у наметових містечках. Він зазначав, що безумовна вимога – це забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах.

Читайте також: Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися

24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
07 серпня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
