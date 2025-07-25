фото: Тимур Миндич/соц.сети

Бизнесмен Тимур Миндич сейчас находится под вниманием НАБУ по делу о возможном хищении государственных средств

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники, близкие к ситуации, передает RegioNews.

Согласно информации СМИ, Миндич является фигурантом расследования НАБУ относительно возможного хищения государственных средств. Ранее "Украинская правда" сообщала о том, что бюро готовит подозрение бизнесмену. В то же время директор НАБУ Семен Кривонос не подтвердил и не опроверг эти заявления, отметив, что подозрения объявляют только официально после вручения.

Сам Тимур Миндич пока не давал публичных комментариев по этому делу. Оппозиционные депутаты связывают возможную подготовку подозрения с принятием законопроекта, изменяющего статус независимости НАБУ и САП.

Журналисты напоминают, что между Тимуром Миндичем и президентом Зеленским были личные связи. В 2021 году на день рождения президента в квартире Миндича были представители "Квартала 95". По данным Украинской правды, НАБУ и САП зафиксировали Миндича в том же доме, где проходило празднование, и на записях может быть сам Зеленский. Правоохранители не комментируют эти материалы, поэтому неизвестно, касаются ли они коррупционного расследования.

В 2020 году Миндич трижды посещал офис президента, объясняя это помощью с организацией волонтерской поддержки во время пандемии. Журналист Михаил Ткач отмечает, что после начала войны Миндич сохранил и даже усилил связи с близким окружением президента. По данным источников, он оказывает влияние на кадровые назначения и государственные вопросы, хотя не занимает официальные должности. Недавно его имя связывают с проектами по производству дронов.

В июне "Зеркало недели" сообщало, что Миндич выезжал из Украины, чтобы убедить вице-премьера Чернышева вернуться из командировки. Однако официальные лица, в частности Чернышов и президент, отметили, что его возвращение запланировано и происходит по графику.

Ранее сообщалось, перед смертью Андрей Портнов встретился в Украине с бизнес-партнером Зеленского, - нардеп.