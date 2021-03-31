Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова

Все чаще главу Минрегиона Алексея Чернышова называют кандидатом на повышение в команде Зеленского. Его сватают то в вице-премьеры по региональной политике, то в премьер-министры, то даже на место главы Офиса президента. Чем же подобный взлет будет для него чреват, помимо пристального внимания "коллег" по команде в Офисе президента

Все чаще главу Минрегиона Алексея Чернышова называют кандидатом на повышение в команде Зеленского. Его сватают то в вице-премьеры по региональной политике, то в премьер-министры, то даже на место главы Офиса президента. Чем же подобный взлет будет для него чреват, помимо пристального внимания "коллег" по команде в Офисе президента

Ведь не секрет, что Алексей Чернышов попал в обойму Владимира Зеленского из бизнеса и посодействовала его росту группа "Приват". Многое для его продвижения сделал ныне опальный нардеп Александр Дубинский, о котором Чернышов уже не вспоминает. Боится ли Чернышов, что ему припомнят связи с "приватовцами"? Вряд ли. За недолгую, но головокружительную карьеру чиновника Чернышов научился прятать концы в воду. Касается это не только его политических связей, но и разноплановой бизнес-деятельности.

Памятуя о том, что общественность внимательно следит за текущей деятельностью Алексея Чернышова в кресле министра, особенно на предмет всяческой коррупциогенности, этот топ-чиновник, само собой, постоянно перестраховывается и проявляет совсем нелишние меры предосторожности. Один из таких надежных способов - придерживаться известного правила "весь жар загребать чужими руками". Просто нужно найти из своих приближенных и проверенных людей того, кто и будет выполнять так называемые "особые поручения".

И с такой ролью теневого "кассира" и де-факто "финансового директора" при главе Минрегиона вполне справляется старая знакомая Чернышова Элла Николаенко. Формально она занимает скромную должность одного из внештатных советников министра, что позволяет ей не числиться на госслужбе и, как следствие, избегать публичности и даже не подавать обязательные для чиновников электронные декларации. Впрочем, полностью оставаться в тени и не оставлять следов своей деятельности в министерстве развития громад и территорий Элле Владимировне все равно не удается.

Уже в первые месяцы руководства Чернышова Минрегионом Николаенко всплыла в качестве члена межведомственной рабочей группы по регулированию проблемных вопросов незавершенного строительства города Киева. И понимающие люди сразу же уяснили, кому именно в узком кругу команды министра велено курировать самые интересные направления мегакоррупционной строительной отрасли. Позже все окончательно стало на свои места, когда появились очень навязчивые слухи о том, что как раз Элла Владимировна якобы получила от своего шефа Алексея Михайловича поручение стать связующим звеном между главой ведомства и Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ).

Стоит подчеркнуть, что Николаенко не имеет никаких формальных полномочий, но Чернышов якобы обеспечил своей внештатной советнице беспрепятственный доступ в помещение инспекции, после чего она стала лично присутствовать на многих мероприятиях, где принимались ключевые решения, в том числе и кадровые.

Ну а об особенной близости Николаенко к действующему главе Минрегиона говорит давняя история их знакомства и непременное ее сопровождение своего патрона во всех его ипостасях последние лет десять. Впервые возле Чернышова она появилась в Харькове в начале 2010-х годов в компании "АВЭК и Ко", одним из совладельцев которой был Чернышов. Там она занимала должности менеджера операционного развития, члена ревизионной комиссии, члена наблюдательного совета и, наконец, президента этой компании. Что легко проверить по ведомостям об изменениях состава должностных лиц эмитента ПАО "Концерн АВЭК и Ко" хотя бы на весну 2019-го. То есть до той поры, когда Чернышов еще оставался бизнесменом и не двинул в госуправленцы.

Кстати, кроме "АВЭК" Николаенко засветилась и как руководитель компании "Трейд енд технолоджи парк", которая занималась реализацией мегапроекта Чернышова по строительству совместно с китайцами Asia Trade & Technology Park – огромного выставочного и торгового центра в Киеве. Проект этот оказался мертворожденным, но Николаенко, видимо, свою роль "руководителя" выполнила успешно. И это во всей красе показала конкретная практика уже в сфере государственного управления.

После назначения Чернышова главой Киевской облгосадминистрации в октябре 2019 года она тут же стала внештатным советником свежеиспеченного руководителя Киевщины. При этом реальные ее полномочия в ОГА слабо соответствовали такой скромной внештатной должности. Николаенко сразу вошла в большинство важных комиссий и рабочих групп при руководстве области. И уж совсем не могло обойтись без нее, если комиссия была призвана распоряжаться бюджетными средствами или была посвящена вопросам строительства – тех направлений, которые Чернышов считал интересными.



Так, Николаенко являлась членом рабочей группы по подготовке предложений нового административно-территориального деления, а также входила в состав региональной комиссии по оценке и отбору инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые должны финансироваться из Фонда регионального развития Киевской области. Как поговаривают, она по "особому поручению" Чернышова участвовала и в подборе кадров, и даже в подготовке проекта областного бюджета. Причем, подчеркнем еще раз, формально даже не будучи штатным сотрудником ОГА.

Аналогичные функции по привычной "схеме советницы" достались Николаенко и в Минрегионе, когда в марте 2020-го главой ведомства стал ее многолетний шеф. Вот только несмотря на то, что она старательно избегает всякой публичности, ее работа, прежде всего, с ГАСИ не смогла остаться незамеченной. Уже после нескольких месяцев работы Алексея Михайловича министром развития громад и территорий об Элле Владимировне как о теневом "кассире" в схемах вокруг ГАСИ начали говорить общественные активисты и эксперты строительного рынка. В итоге все тайное с каждым днем становится все более и более явным, как и сама суть данных Николаенко указаний от Чернышова.

Тем более что после того, как новым временным руководителем ГАСИ был назначен Сергей Галицын, многие заговорили о возможном наличии договоренностей между Чернышовым и "смотрящими" за строительной отраслью времен Януковича и Порошенко братьями Горовыми относительно совместного контроля за ГАСИ. И тут советница Николаенко – как никогда кстати. Потому как, не будучи формально госслужащей, она практически не уязвима для обвинений в коррупции, и это не будет мешать работе бэк-офисов.

В завершение – еще одна немаловажная деталь. Сегодня именно Элла Николаенко числится в числе основателей крутого строительного проекта, в рамках которого активно строится закрытый элитный коттеджный городок КМ Kozyn Seven Club в престижном поселке Козин под Киевом. О масштабах этого бизнес-предприятия свидетельствуют цены на виллы, которые стартуют от 860 тыс. долларов, а финишируют на отметке почти в 2 млн "зеленых". Всего в поселке запланировано 10 элитных вилл, что в сумме потянет минимум на 10 млн долларов. Николаенко в этом проекте официально принадлежит четверть, а еще четверть проекта числится на Алене Тимошенко, которая якобы работала секретарем Чернышова, ранее никогда не владев никаким бизнесом на миллионы долларов (прописана в тезке элитного Козина – селе Козин, расположенном далеко от столицы на границе Киевской области с Черкасской). Поэтому нетрудно догадаться, кто на самом деле является собственником стройки, а кто просто исполняет роль, чтобы не пало подозрение в нарушении закона о государственной службе.