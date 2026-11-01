Российский дрон атаковал Полтавщину: пострадал ребенок

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Утром 1 ноября российский беспилотник атаковал Решетиловскую общину Полтавской области. В результате падения обломков БпЛА пострадал ребенок 2012 года рождения

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.

По уточненной информации, обломки вражеского беспилотника упали на территории частного домовладения и повредили жилой дом. Пострадавшему ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Лубенском районе зафиксировано падение российского БПЛА на открытой местности. По предварительным данным, обращений в экстренные службы по пострадавшим или разрушениям не поступало.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Попадания вражеских беспилотников зафиксировали на 16 локациях.