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01 ноября 2026, 12:57

Российский дрон атаковал Полтавщину: пострадал ребенок

01 ноября 2026, 12:57
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 1 ноября российский беспилотник атаковал Решетиловскую общину Полтавской области. В результате падения обломков БпЛА пострадал ребенок 2012 года рождения

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.

По уточненной информации, обломки вражеского беспилотника упали на территории частного домовладения и повредили жилой дом. Пострадавшему ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Лубенском районе зафиксировано падение российского БПЛА на открытой местности. По предварительным данным, обращений в экстренные службы по пострадавшим или разрушениям не поступало.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками разных типов, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Попадания вражеских беспилотников зафиксировали на 16 локациях.

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