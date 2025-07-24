Новый законопроект Зеленского: что о нем известно
Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, должен пройти проверки на детекторе лжи
Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект – то, что обещал – для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов.
По мнению президента, каждый имеющий доступ к государственной тайне – это не только в НАБУ и САП, но и ДБР, наша Национальная полиция – должна пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, предохраняющие от различных злоупотреблений.
Как сообщалось, Зеленский предлагает ужесточить полномочия НАБУ и САП.
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