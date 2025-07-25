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25 июля 2025, 08:15

Нардепы сожалеют о поддержке закона, ограничивающего НАБУ и САП

25 июля 2025, 08:15
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иллюстративное фото: Укринформ
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После волны общественного возмущения ряд народных депутатов публично признали, что ошибочно поддержали законопроект №12414, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов — НАБУ и САП

Об этом пишет УП со ссылкой на сообщения депутатов в соцсетях, передает RegioNews.

Так, нардепка от партии "Голос" Тамила Ташева отметила, что ее голосование вызвало шквал эмоций, "включая проклятия". Она назвала свое решение непростым и принятым "в условиях сжатых сроков и ограниченной осведомленности". Сейчас она поддерживает законопроект №13533, который должен восстановить все процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов.

Жан Беленюк ("Слуга народа") написал, что признает свою ошибку и чувствует личную ответственность: "Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно".

Его коллега по фракции Сергей Штепа объяснил свое голосование тем, что ошибочно считал, что законопроект направлен на оптимизацию распределения нагрузки между правоохранительными органами, и что текст был согласован с международными партнерами.

Ростислав Тистик (также "Слуга народа") подчеркнул, что в политике случаются ошибки, и отметил важность чувствительности к общественному запросу: "Сила демократии в том, что у общества есть голос, а политики должны слышать этот голос".

Василий Мокан заявил, что считает это голосование своим "первым серьезным просчетом за время каденции" и готов поддержать новый закон, который исправит ситуацию.

Нардеп от "Доверия" Павел Бакунец призвал созвать внеочередную сессию Верховной Рады и учесть позицию граждан. Он отметил необходимость в лучшей концепции регулирования отношений между Генпрокуратурой и САП.

Напомним, накануне в столице нардепка Марианна Безуглая пришла на митинг против скандального законопроекта о НАБУ и САП. При этом сама депутат подписывала этот документ.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена. Руководители ведомств просили президента ветировать закон .

Украинцы в разных городах начали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

23 июля Владимир Зеленский записал обращение. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал представить новый законопроект о НАБУ и САП.

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