Фото: УП

Киевляне снова собрались в протест. Горожане вышли на улицу, чтобы выразить несогласие с законом об уменьшении полномочий антикоррупционных органов

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Вечером 24 июля киевляне собрались возле театра имени Ивана Франко на третий день митинга по закону о НАБУ и САП. Следует отметить, что эти акции начались в разных городах Украины с 22 июля. Украинцы требуют вето на закон об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

На фото можно увидеть, что люди пришли с плакатами. В частности, можно увидеть надписи: "Я воевала не за такую страну", "Руки прочь от НАБУ", "Мой дом — мое дело". Также можно заметить плакат: "Мы тоже хотим на каникулы". Последнее явный референс на то, что депутаты Верховной Рады после принятия скандального закона ушли на каникулы до конца августа.

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Напомним, ограничивающий НАБУ и САП законопроект №12414 народные депутаты поддержали 22 июля. В ведомствах заявляли, что принятие такого документа может фактически разрушить в государстве антикоррупционную инфраструктуру.

Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.