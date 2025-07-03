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03 июля 2025, 12:35

Скандал вокруг залога Чернышева набирает обороты: в DIM начали служебное расследование

03 июля 2025, 12:35
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фото: Радио Свобода
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Инвестор украинской девелоперской группы DIM Максим Криппа инициирует служебное расследование в отношении маркетингового директора компании Дарии Бедя, которая внесла 44 миллиона гривен как часть залога за вице-премьер-министра – министра национального единства Украины Алексея Чернышева

Об этом сообщили в пресс-службе Максима Криппы, передает RegioNews.

Там отметили, что Максим Криппа не занимается операционным управлением группой и не осведомлен о действиях отдельных менеджеров, особенно если они выходят за пределы их функциональных обязанностей.

В комментарии "Схемам" основатель и управляющий партнер этой группы Александр Насиковский сообщил, что ему не было известно о внесении им залога при Чернышеве: "Я об этом первый раз слышу. Со мной внесение этого залога он не согласовывал".

Он также сообщил, что не знает Чернышева и никогда с ним не встречался и не общался.

Журналисты пытались пообщаться с Дарьей Бедею, но она просила перенести разговор позже, потому что ей "неудобно говорить" и пообещала перезвонить.

Как известно, по данным "Украинской правды" Алексей Чернышов, из одного коррупционного скандала может оказаться в новом.Поскольку, внесенный за должностное лицо залог, в размере 120 миллионов гривен, вызывает подозрения относительно возможных злоупотреблений.

Напомним, залог за Алексея Чернышева внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие.

Ранее 27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен.

Кроме того, 2 июля ВАКС отказался удовлетворить ходатайство прокуроров об отстранении Алексея Чернышева от занимаемой должности.

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