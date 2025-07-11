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11 июля 2025, 10:20

ДБР проводит обыски у бывшего министра Кубракова — СМИ

11 июля 2025, 10:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сотрудники Государственного бюро расследований проводят следственные действия у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в правоохранительных органах, передает RegioNews.

"Проводятся обыски в рамках расследования дела о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, речь идет о мошенническом завладении средствами предпринимателей в размере 14,5 млн. грн. Деньги вроде бы должны были пойти на закупку удобрений в Беларуси, однако, по предварительным данным следствия, были присвоены.

В этом деле эксминистр Кубраков фигурирует как лицо, которое могло способствовать незаконной схеме. Детали о его статусе в уголовном производстве пока не разглашают.

Официальных заявлений от ДБР, Офиса генпрокурора или самого Кубракова пока не поступало.

Что известно о Евгении Шевченко

Евгений Шевченко - народный депутат Украины IX созыва, избранный от партии "Слуга народа", впоследствии исключен из фракции за пророссийские высказывания и скандальную поездку в Минск.

Ключевые события:

Апрель 2021 года самовольно уехал в Беларусь и встретился с Александром Лукашенко, заявив, что треть украинцев хотела бы видеть его своим президентом.

Май 2021 года - исключен из фракции "Слуга народа".

2023 год – глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Шевченко вел переговоры с Лукашенко по просьбе спецслужб, однако сам ГУР позже это опроверг.

Подозрения в госизмене:

Ноябрь 2024 — первое подозрение в государственной измене за действия до полномасштабного вторжения.

Июнь 2025 года - второе подозрение в госизмене за действия после 24 февраля 2022 года.

Сейчас Шевченко находится в СИЗО.

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