Скандал с хищением денег для больных: силовики разоблачили схему, Минздрав все отрицает

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Министерство здравоохранения отрицало информацию, распространенную в СМИ, о возможной причастности руководства ведомства к незаконному завладению бюджетными средствами

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

"Нынешнее руководство Минздрава не фигурантами никакого уголовного производства по завладению бюджетными средствами и не имеет никакого отношения к обнародованным в публикации предположениям", — заявили в министерстве.

Минздрав отметил, что министерство и НСЗУ открыты для сотрудничества с правоохранительными органами по всем вопросам, связанным с использованием средств программы медицинских гарантий.

Как известно, источник "Украинской правды" сообщил, что Национальная полиция и прокуратура 14 июля проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.

По словам источника, речь идет о компаниях, являющихся предоставлятелями медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения.

В ходе расследования правоохранители обнаружили действовавшую в 2024-25 годах схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах "под прикрытием непосредственно руководства Минздрава".

Напомним, впоследствии Офис Генерального прокурора, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности обнародовали официальное сообщение, в котором подтвердили разоблачение масштабной схемы завладения бюджетными средствами.

Отмечается, что должностные лица ряда медицинских учреждений незаконно получали миллионы гривен, предназначенные для помощи тяжелобольным пациентам. В рамках следствия проведены обыски, изъяты документы и другие доказательства.