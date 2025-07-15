05:40  15 июля
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
05:05  15 июля
Запаковал тело в чемодан и выбросил на помойку: в Ровно мужчина убил приятеля
03:30  15 июля
На Прикарпатье трое туристок заблудились в горах
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 08:18

Скандал с хищением денег для больных: силовики разоблачили схему, Минздрав все отрицает

15 июля 2025, 08:18
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения отрицало информацию, распространенную в СМИ, о возможной причастности руководства ведомства к незаконному завладению бюджетными средствами

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

"Нынешнее руководство Минздрава не фигурантами никакого уголовного производства по завладению бюджетными средствами и не имеет никакого отношения к обнародованным в публикации предположениям", — заявили в министерстве.

Минздрав отметил, что министерство и НСЗУ открыты для сотрудничества с правоохранительными органами по всем вопросам, связанным с использованием средств программы медицинских гарантий.

Как известно, источник "Украинской правды" сообщил, что Национальная полиция и прокуратура 14 июля проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.

По словам источника, речь идет о компаниях, являющихся предоставлятелями медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения.

В ходе расследования правоохранители обнаружили действовавшую в 2024-25 годах схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах "под прикрытием непосредственно руководства Минздрава".

Напомним, впоследствии Офис Генерального прокурора, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности обнародовали официальное сообщение, в котором подтвердили разоблачение масштабной схемы завладения бюджетными средствами.

Отмечается, что должностные лица ряда медицинских учреждений незаконно получали миллионы гривен, предназначенные для помощи тяжелобольным пациентам. В рамках следствия проведены обыски, изъяты документы и другие доказательства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
МОЗ скандал Схемы деньги обвинение Нацполиция БЕБ хищение средств
ДБР разоблачило убытки на 6,4 млрд и предупредили взятки на 30 млн - отчет за полгода
10 июля 2025, 12:47
Разоблачены масштабные коррупционные схемы на таможне в четырех областях Украины
09 июля 2025, 17:10
В Киеве чиновники присвоили государственные средства во время реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе
08 июля 2025, 19:39
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом
15 июля 2025, 10:10
В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
15 июля 2025, 09:42
Оккупанты ударили "Смерчами" по Родинскому Донецкой области: ранены 4 гражданских
15 июля 2025, 09:35
В Днепре из-за атаки российских БПЛА повреждены жилые дома и гимназия
15 июля 2025, 09:15
Ракетные удары по Шостке на Сумщине: ранена 14-летняя девочка
15 июля 2025, 09:08
Под Херсоном россияне сбросили взрывчатку на гражданское авто: водителя и пассажира госпитализировали
15 июля 2025, 08:55
За месяц из Константиновки эвакуировали около 200 человек, среди них – 13 детей
15 июля 2025, 08:51
Почти 5 миллионов фальшивых акцизов: на Харьковищине разоблачили подпольное производство
15 июля 2025, 08:44
Российские войска около 500 раз обстреляли города и села на Запорожье: есть разрушения
15 июля 2025, 08:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »