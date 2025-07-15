Скандал с хищением денег для больных: силовики разоблачили схему, Минздрав все отрицает
Министерство здравоохранения отрицало информацию, распространенную в СМИ, о возможной причастности руководства ведомства к незаконному завладению бюджетными средствами
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
"Нынешнее руководство Минздрава не фигурантами никакого уголовного производства по завладению бюджетными средствами и не имеет никакого отношения к обнародованным в публикации предположениям", — заявили в министерстве.
Минздрав отметил, что министерство и НСЗУ открыты для сотрудничества с правоохранительными органами по всем вопросам, связанным с использованием средств программы медицинских гарантий.
Как известно, источник "Украинской правды" сообщил, что Национальная полиция и прокуратура 14 июля проводят обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья.
По словам источника, речь идет о компаниях, являющихся предоставлятелями медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения.
В ходе расследования правоохранители обнаружили действовавшую в 2024-25 годах схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах "под прикрытием непосредственно руководства Минздрава".
Напомним, впоследствии Офис Генерального прокурора, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности обнародовали официальное сообщение, в котором подтвердили разоблачение масштабной схемы завладения бюджетными средствами.
Отмечается, что должностные лица ряда медицинских учреждений незаконно получали миллионы гривен, предназначенные для помощи тяжелобольным пациентам. В рамках следствия проведены обыски, изъяты документы и другие доказательства.