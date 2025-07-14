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14 июля 2025, 18:32

Отменен тендер на 160 млн грн: в Киеве хотели "отремонтировать" крематорий по завышенной цене

14 июля 2025, 18:32
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фото: БЕБ
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Анализ закупок выявил нарушения, которые могли стоить городскому бюджету десятки миллионов гривен

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

В Киеве отменили тендер на капитальный ремонт крематория, сумма которого достигала 160 миллионов гривен. Причиной послужили серьезные нарушения, выявленные аналитиками Территориального управления Бюро экономической безопасности во время мониторинга публичных закупок. Деньги на проведение работ должны были быть выделены из бюджета одного из коммунальных предприятий, подчиненных Киевской городской государственной администрации.

Во время изучения тендерной документации специалисты БЭБ выяснили, что у компании, которая победила в конкурсе, фактически не было необходимой технической базы. Также у нее не было достаточного количества квалифицированных работников с опытом выполнения аналогичных работ.

После выявления указанных рисков БЭБ направило официальное письмо с рекомендацией отменить процедуру закупки. В результате заказчик, то есть коммунальное предприятие, отказался от проведения тендера.

По оценкам Бюро экономической безопасности, их действия позволили предотвратить вероятную растрату значительной суммы из местного бюджета.

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Киев бюджет тендер крематорий растрата ремонт закупки коррупция
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