13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
12:13  08 сентября
Военный автомобиль выехал на встречку: погиб полицейский, дело расследует ГБР
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2025, 13:38

Бездействие ОВА оставило общины Полтавщины без госсредств – поселковый голова

08 сентября 2025, 13:38
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Градижский поселковый председатель Мирослав Носа обвинил руководство Полтавской областной военной администрации (ОВА) в бездействии, из-за которого общины области потеряли шанс получить государственное финансирование в 2025 году

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, в 2024 году Полтавская ОВА не сформировала среднесрочный план региональных инвестиций – обязательный документ для предоставления проектов на финансирование из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Следовательно, в 2025 году ни одна из 60 общин Полтавщины не сможет получить эти средства.

В частности, Градижская община планировала подать проекты по строительству школьного укрытия и инклюзивного подъезда к ЦНАПу. Из-за отсутствия инвестиционного плана реализация этих инициатив станет невозможной.

Носа возложил ответственность как на предыдущего главу ОВА Филиппа Пронина, так и на нынешнее руководство – и.о. начальника администрации Владимира Когута.

Что такое ДФРР и почему это важно

13 августа правительство утвердило новый порядок использования средств ДФРР на 2025 год. Его цель – поддержка общин в развитии критической инфраструктуры, в частности учебных заведений, медицины, ЦНАПов и укрытий.

Для получения финансирования общины должны предоставить проекты через платформу DREAM, но только входящие в единый проектный портфель (ЕПП), который формируется на основании среднесрочных планов инвестиций от ОВА.

Полтавская ОВА такого плана не представила – а значит, все общины области исключены из процесса.

Что потеряли общины?

В 2025 году ГФРР получит 1 млрд грн из госбюджета.

С 2026 года ожидается ежегодная международная помощь на сумму до 30 млрд. грн. Общества, которые не будут включены в инвестиционные планы, не будут иметь доступ к этим ресурсам.

Напомним, ранее Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

За расследование дела взялось Национальное антикоррупционное бюро.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
деньги громада Полтавская область инвестиции Полтавская ОВА проекты государственное финансирование
У громад заберут средства, предназначенные для сдерживания тарифов – СМИ
08 сентября 2025, 10:35
Появились фото поврежденного моста в Кременчуге после атаки россиян
08 сентября 2025, 07:33
Ограбил военного на коляске: в Киеве задержали злоумышленника
04 сентября 2025, 11:44
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Украинцев без паспорта РФ на оккупированных территориях угрожают депортировать – глава Запорожской ОВА
08 сентября 2025, 15:57
Участницам акции против ТЦК в Виннице сообщили о подозрении
08 сентября 2025, 15:51
В Полтавской области комбайн на поле смертельно травмировал мужчину
08 сентября 2025, 15:39
В Одесской области киевлянка на Lexus сбила насмерть мужчину
08 сентября 2025, 15:18
В Харькове в квартиру залетели более 200 летучих мышей
08 сентября 2025, 14:59
На Буковине застройщику объявили подозрение в уклонении от уплаты 5,5 млн грн налогов
08 сентября 2025, 14:58
Смертельное ДТП в Прикарпатье: авто вылетело в кювет и опрокинулось, среди погибших подросток
08 сентября 2025, 14:55
8000 долларов с человека: в Киеве будут судить двух военных, организовавших "бизнес" на переправке уклонистов
08 сентября 2025, 14:48
Общины могут получить до 900 евро на мероприятия по Европейской неделе мобильности
08 сентября 2025, 14:47
На Волыни две восьмиклассницы разбились на квадроцикле: одна в больнице
08 сентября 2025, 14:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »