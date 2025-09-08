Бездействие ОВА оставило общины Полтавщины без госсредств – поселковый голова
Градижский поселковый председатель Мирослав Носа обвинил руководство Полтавской областной военной администрации (ОВА) в бездействии, из-за которого общины области потеряли шанс получить государственное финансирование в 2025 году
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, в 2024 году Полтавская ОВА не сформировала среднесрочный план региональных инвестиций – обязательный документ для предоставления проектов на финансирование из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Следовательно, в 2025 году ни одна из 60 общин Полтавщины не сможет получить эти средства.
В частности, Градижская община планировала подать проекты по строительству школьного укрытия и инклюзивного подъезда к ЦНАПу. Из-за отсутствия инвестиционного плана реализация этих инициатив станет невозможной.
Носа возложил ответственность как на предыдущего главу ОВА Филиппа Пронина, так и на нынешнее руководство – и.о. начальника администрации Владимира Когута.
Что такое ДФРР и почему это важно
13 августа правительство утвердило новый порядок использования средств ДФРР на 2025 год. Его цель – поддержка общин в развитии критической инфраструктуры, в частности учебных заведений, медицины, ЦНАПов и укрытий.
Для получения финансирования общины должны предоставить проекты через платформу DREAM, но только входящие в единый проектный портфель (ЕПП), который формируется на основании среднесрочных планов инвестиций от ОВА.
Полтавская ОВА такого плана не представила – а значит, все общины области исключены из процесса.
Что потеряли общины?
В 2025 году ГФРР получит 1 млрд грн из госбюджета.
С 2026 года ожидается ежегодная международная помощь на сумму до 30 млрд. грн. Общества, которые не будут включены в инвестиционные планы, не будут иметь доступ к этим ресурсам.
Напомним, ранее Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.
Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.
В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".
За расследование дела взялось Национальное антикоррупционное бюро.
Читайте также:
- Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
- Жена руководителя Госфинмона работает с менеджером подсанкционного Фирташа, – Bihus.Info