Бездействие ОВА оставило общины Полтавщины без госсредств – поселковый голова

Иллюстративное фото: из открытых источников

Градижский поселковый председатель Мирослав Носа обвинил руководство Полтавской областной военной администрации (ОВА) в бездействии, из-за которого общины области потеряли шанс получить государственное финансирование в 2025 году

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, в 2024 году Полтавская ОВА не сформировала среднесрочный план региональных инвестиций – обязательный документ для предоставления проектов на финансирование из Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Следовательно, в 2025 году ни одна из 60 общин Полтавщины не сможет получить эти средства.

В частности, Градижская община планировала подать проекты по строительству школьного укрытия и инклюзивного подъезда к ЦНАПу. Из-за отсутствия инвестиционного плана реализация этих инициатив станет невозможной.

Носа возложил ответственность как на предыдущего главу ОВА Филиппа Пронина, так и на нынешнее руководство – и.о. начальника администрации Владимира Когута.

Что такое ДФРР и почему это важно

13 августа правительство утвердило новый порядок использования средств ДФРР на 2025 год. Его цель – поддержка общин в развитии критической инфраструктуры, в частности учебных заведений, медицины, ЦНАПов и укрытий.

Для получения финансирования общины должны предоставить проекты через платформу DREAM, но только входящие в единый проектный портфель (ЕПП), который формируется на основании среднесрочных планов инвестиций от ОВА.

Полтавская ОВА такого плана не представила – а значит, все общины области исключены из процесса.

Что потеряли общины?

В 2025 году ГФРР получит 1 млрд грн из госбюджета.

С 2026 года ожидается ежегодная международная помощь на сумму до 30 млрд. грн. Общества, которые не будут включены в инвестиционные планы, не будут иметь доступ к этим ресурсам.

Напомним, ранее Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

За расследование дела взялось Национальное антикоррупционное бюро.

