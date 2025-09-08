Иллюстративное фото: из открытых источников

В бюджетной декларации на 2026 год предусмотрено изъятие 4% НДФЛ, которые ранее местные громады получали для компенсации разницы в тарифах на коммунальные услуги. Эту норму сохранят только для прифронтовых территорий, а для остальных громад вопрос будут решать индивидуально

Об этом пишут СМИ по итогам состоявшегося на Закарпатье заседания Конгресса местных и региональных властей, передает RegioNews.

Об отрицательных последствиях такого решения рассказал представитель Полтавщины.

Так, Опишнянский поселковый голова Николай Резник объяснил, что для их общины это означает потерю около 5 млн грн, которые раньше использовали на выплату зарплат и коммунальные услуги. Для Глобиного, например, изъятие составит 40 млн грн.

"При этом мы хотим взять в свою собственность структуру областного КП "Полтававодоканал", чтобы мы обслуживали себя самостоятельно. Но изъятие средств этому не поспособствует", – отметил Николай Резник.

Кроме того, на Конгрессе озвучили, что государство может забрать 18,2 миллиарда гривен из местных бюджетов в виде реверсной дотации. Это почти столько же, сколько оно само планирует выделить громадам – базовая дотация составляет 23 миллиарда гривен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая задолженность украинцев за коммунальные услуги превысила 100 миллиардов гривен. Это новый рекордный показатель, отражающий рост финансовой нагрузки на домохозяйства страны в 2025 году.