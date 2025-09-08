10:22  08 сентября
В Киеве из-за долга мужчина нанес знакомому многочисленные ножевые ранения
08:16  08 сентября
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
08 сентября 2025, 10:35

У громад заберут средства, предназначенные для сдерживания тарифов – СМИ

08 сентября 2025, 10:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
В бюджетной декларации на 2026 год предусмотрено изъятие 4% НДФЛ, которые ранее местные громады получали для компенсации разницы в тарифах на коммунальные услуги. Эту норму сохранят только для прифронтовых территорий, а для остальных громад вопрос будут решать индивидуально

Об этом пишут СМИ по итогам состоявшегося на Закарпатье заседания Конгресса местных и региональных властей, передает RegioNews.

Об отрицательных последствиях такого решения рассказал представитель Полтавщины.

Так, Опишнянский поселковый голова Николай Резник объяснил, что для их общины это означает потерю около 5 млн грн, которые раньше использовали на выплату зарплат и коммунальные услуги. Для Глобиного, например, изъятие составит 40 млн грн.

"При этом мы хотим взять в свою собственность структуру областного КП "Полтававодоканал", чтобы мы обслуживали себя самостоятельно. Но изъятие средств этому не поспособствует", – отметил Николай Резник.

Кроме того, на Конгрессе озвучили, что государство может забрать 18,2 миллиарда гривен из местных бюджетов в виде реверсной дотации. Это почти столько же, сколько оно само планирует выделить громадам – базовая дотация составляет 23 миллиарда гривен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая задолженность украинцев за коммунальные услуги превысила 100 миллиардов гривен. Это новый рекордный показатель, отражающий рост финансовой нагрузки на домохозяйства страны в 2025 году.

Хищения на фортификациях Донетчины: как Пронин "растворил" в схемах 200 млн гривен – расследование
03 сентября 2025, 09:29
Бывший чиновник и подрядчик подозреваются в завладении почти 25 млн грн на нужды ВСУ
02 сентября 2025, 12:47
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В Винницкой области пограничники обнаружили контрабанду MacBook в рейсовом автобусе
08 сентября 2025, 12:40
Военный автомобиль выехал на встречку: погиб полицейский, дело расследует ГБР
08 сентября 2025, 12:13
СБУ раскрыла новые подробности дела "крота" ФСБ в НАБУ
08 сентября 2025, 11:57
Требовала деньги за получение инвалидности: в Житомирской области будут судить врача
08 сентября 2025, 11:43
Из-за ночного обстрела РФ восемь населенных пунктов Киевщины остались без газа
08 сентября 2025, 11:25
Пакет школьника, учительская доплата и виртуальная валюта: что ожидает украинские школы в новом учебном году
08 сентября 2025, 11:11
3 миллиона сразу: в Минобороны изменили порядок выплат семьям погибших защитников
08 сентября 2025, 11:07
Российский дрон попал в дом на Донетчине – двое погибших
08 сентября 2025, 10:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
