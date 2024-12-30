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Семен Костюк Журналист info@regionews.ua
30 декабря 2024, 18:06

Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?

30 декабря 2024, 18:06
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Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с облсоветом, судом с НАПК и тем, что слишком много времени проводил в Киеве, и за год работы не стал ни своим в возглавляемом регионе, ни смог сформировать свою команду
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с облсоветом, судом с НАПК и тем, что слишком много времени проводил в Киеве, и за год работы не стал ни своим в возглавляемом регионе, ни смог сформировать свою команду
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Филипп Пронин стал во главе областной военной администрации Полтавщины в октябре 2023 года. Почти одновременно с этим назначением НАПК объявило ему подозрение в совершении административного правонарушения, имеющего признаки коррупционного. Речь шла о конфликте интересов на предыдущем рабочем месте Пронина – в Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Филипп Пронин три года был там заместителем председателя и, как заподозрили в НАПК, злоупотреблял своими административными полномочиями, выписывая большие надбавки к зарплате главе АРМА, а глава такие же надбавки выписывал Пронину. Впрочем, суд в марте 2024 года не выявил признаков конфликта интересов в действиях Пронина и дело закрыл.

В Полтаве конфликты Филиппа Пронина носили скорее служебный характер – дважды он утверждал областной бюджет сам, хотя по закону это должен делать областной совет. В данном случае трудно судить, говорилось ли о злоупотреблениях полномочиями председателя ОВА или попытки взять на себя функции органа самоуправления. Подобные конфликты не редкость с тех пор, как с началом широкомасштабной российской агрессии в Украине были введены десятки новых военных администраций. Противоречия между законом о местном самоуправлении и положениями о военных администрациях заключаются в нечеткости распределения полномочий между ВА и органами местного самоуправления, а также в недостаточной определенности, когда наступает время такого распределения. Так или иначе, и Филипп Пронин, и Полтавский облсовет пытались не придавать чрезмерной публичной огласке возникающим конфликтам между ними.

Более громкими были конфликты главы ОВА с городским советом и мэрией Полтавы. Созданная при ОВА рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" регулярно устраивала аудит любых решений городского совета и мэрии – при том что исполнительную власть города возглавляла также выдвиженка от "Слуги народа" и Офиса президента Екатерина Ямщикова.

В то же время за все время работы Филиппа Пронина никаких новых проектов не начато и каких-либо значительных улучшений в любых вопросах области тоже не обнаружено. Местные, кто мог регулярно наблюдать реальную картину работы главы ОВА, часто говорят, что гораздо охотнее Пронин проводил время в Киеве – это его родной город и город, где он сделал свою карьеру от налогового аналитика до топ-руководителя АРМА. Вполне можно предположить, что назначение на должность руководителя Полтавской областной военной администрации Пронин мог воспринимать как временную длительную командировку, после которой уже будет следующая карьерная ступенька в столице. Тем более, после назначения Алексея Кулебы в Кабмин, Пронин проводил большинство рабочих дней в Киеве, надеясь получить новую должность.

Соответственно – зачем тратить усилия на формирование своей команды в регионе, если ты там ненадолго?

Поэтому кадровое решение по Полтавской ОВА – это завершение затянутой командировки киевлянина Пронина в регион. Вероятно, с последующим повышением. По крайней мере, уже 30 декабря народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Государственную службу финансового мониторинга Украины должен возглавить именно недавно уволенный с должности главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Исполнять обязанности начальника Полтавской ОВА к назначению нового будет нынешний первый заместитель Богдан Корольчук. Имя нового начальника ПОВА будет известно ориентировочно в январе. Как сообщают источники Regionews, одним из кандидатов на должность начальника ПОВА является Сергей Гайдай, бывший глава Луганской ОГА, сейчас возглавляющий Мукачевскую РГА.

Полтава Полтавская область Гайдай Сергей Владимирович Пронин Филипп Евгеньевич Полтавская ОВА Ямщикова (Бабич) Екатерина Леонидовна НАПК АРМА
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