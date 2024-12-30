Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?

Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с облсоветом, судом с НАПК и тем, что слишком много времени проводил в Киеве, и за год работы не стал ни своим в возглавляемом регионе, ни смог сформировать свою команду

Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с облсоветом, судом с НАПК и тем, что слишком много времени проводил в Киеве, и за год работы не стал ни своим в возглавляемом регионе, ни смог сформировать свою команду

Филипп Пронин стал во главе областной военной администрации Полтавщины в октябре 2023 года. Почти одновременно с этим назначением НАПК объявило ему подозрение в совершении административного правонарушения, имеющего признаки коррупционного. Речь шла о конфликте интересов на предыдущем рабочем месте Пронина – в Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Филипп Пронин три года был там заместителем председателя и, как заподозрили в НАПК, злоупотреблял своими административными полномочиями, выписывая большие надбавки к зарплате главе АРМА, а глава такие же надбавки выписывал Пронину. Впрочем, суд в марте 2024 года не выявил признаков конфликта интересов в действиях Пронина и дело закрыл.

В Полтаве конфликты Филиппа Пронина носили скорее служебный характер – дважды он утверждал областной бюджет сам, хотя по закону это должен делать областной совет. В данном случае трудно судить, говорилось ли о злоупотреблениях полномочиями председателя ОВА или попытки взять на себя функции органа самоуправления. Подобные конфликты не редкость с тех пор, как с началом широкомасштабной российской агрессии в Украине были введены десятки новых военных администраций. Противоречия между законом о местном самоуправлении и положениями о военных администрациях заключаются в нечеткости распределения полномочий между ВА и органами местного самоуправления, а также в недостаточной определенности, когда наступает время такого распределения. Так или иначе, и Филипп Пронин, и Полтавский облсовет пытались не придавать чрезмерной публичной огласке возникающим конфликтам между ними.

Более громкими были конфликты главы ОВА с городским советом и мэрией Полтавы. Созданная при ОВА рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" регулярно устраивала аудит любых решений городского совета и мэрии – при том что исполнительную власть города возглавляла также выдвиженка от "Слуги народа" и Офиса президента Екатерина Ямщикова.

В то же время за все время работы Филиппа Пронина никаких новых проектов не начато и каких-либо значительных улучшений в любых вопросах области тоже не обнаружено. Местные, кто мог регулярно наблюдать реальную картину работы главы ОВА, часто говорят, что гораздо охотнее Пронин проводил время в Киеве – это его родной город и город, где он сделал свою карьеру от налогового аналитика до топ-руководителя АРМА. Вполне можно предположить, что назначение на должность руководителя Полтавской областной военной администрации Пронин мог воспринимать как временную длительную командировку, после которой уже будет следующая карьерная ступенька в столице. Тем более, после назначения Алексея Кулебы в Кабмин, Пронин проводил большинство рабочих дней в Киеве, надеясь получить новую должность.

Соответственно – зачем тратить усилия на формирование своей команды в регионе, если ты там ненадолго?

Поэтому кадровое решение по Полтавской ОВА – это завершение затянутой командировки киевлянина Пронина в регион. Вероятно, с последующим повышением. По крайней мере, уже 30 декабря народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Государственную службу финансового мониторинга Украины должен возглавить именно недавно уволенный с должности главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Исполнять обязанности начальника Полтавской ОВА к назначению нового будет нынешний первый заместитель Богдан Корольчук. Имя нового начальника ПОВА будет известно ориентировочно в январе. Как сообщают источники Regionews, одним из кандидатов на должность начальника ПОВА является Сергей Гайдай, бывший глава Луганской ОГА, сейчас возглавляющий Мукачевскую РГА.