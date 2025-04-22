Жена руководителя Госфинмона работает с менеджером подсанкционного Фирташа, – Bihus.Info

фото: Филиппа Пронин / Facebook

Жена руководителя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина, который, по данным журналистов, способствовал наложению санкций на Петра Порошенко, стала бизнес-партнершей в компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа

Об этом говорится в материале Bihus.Info, передает RegioNews.

Наталья Пронина частично возглавила компанию "Тесоро Менеджмент", став ее совладелицей в 2024 году. Ранее владелицей фирмы была Анна Сологуб, которая продолжает занимать должность директора. Сологуб, по меньшей мере, до 2024 года была членом ревизионной комиссии Ривнеазота – одного из ключевых предприятий подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа. Сейчас на сайте компании она значится как член аудиторского комитета.

Компания Тесоро Менеджмент, согласно официальным документам, специализируется на консалтинговых услугах, имеет офис в самом центре Киева и официальный сайт.

Однако, по информации Bihus.Info, предприятие не демонстрирует никакую финансовую активность, а сама Анна Сологуб утверждает, что компания фактически не осуществляет никакой деятельности.

По информации "Зеркала недели", Пронин как глава Госфинмона сообщил Зеленскому, что деньги из фондов Порошенко передавал членам своей партии, что стало причиной введения санкций против пятого президента Украины.

Напомним, до работы в Госфинмониторинге Филипп Пронин возглавлял Полтавскую ОВА.