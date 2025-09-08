Бездіяльність ОВА залишила громади Полтавщини без держкоштів – селищний голова

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Градизький селищний голова Мирослав Носа звинуватив керівництво Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) у бездіяльності, через яку громади області втратили шанс отримати державне фінансування у 2025 році

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook

За його словами, у 2024 році Полтавська ОВА не сформувала середньостроковий план регіональних інвестицій – обов'язковий документ для подання проєктів на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Відтак, у 2025 році жодна з 60 громад Полтавщини не зможе отримати ці кошти.

Зокрема, громада Градизька планувала подати проєкти з будівництва шкільного укриття та інклюзивного під’їзду до ЦНАПу. Через відсутність інвестиційного плану реалізація цих ініціатив стане неможливою.

Носа поклав відповідальність як на попереднього голову ОВА Філіпа Проніна, так і на нинішнє керівництво – в.о. начальника адміністрації Володимира Когута.

Що таке ДФРР і чому це важливо

13 серпня Уряд затвердив новий порядок використання коштів ДФРР на 2025 рік. Його мета – підтримка громад у розвитку критичної інфраструктури, зокрема закладів освіти, медицини, ЦНАПів та укриттів.

Для отримання фінансування громади мають подати проєкти через платформу DREAM, але лише ті, що входять до єдиного проєктного портфеля (ЄПП), який формується на підставі середньострокових планів інвестицій від ОВА.

Полтавська ОВА такого плану не подала – а отже, всі громади області виключені з процесу.

Що втратили громади?

У 2025 році ДФРР отримає 1 млрд грн з держбюджету.

З 2026 року очікується щорічна міжнародна допомога на суму до 30 млрд грн. Громади, що не будуть включені до інвестиційних планів, не матимуть доступу до цих ресурсів.

Нагадаємо, раніше Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

Згідно з його даними, ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

За рослідування справи взялося Національне антикорупційне бюро.

