08 сентября 2025, 07:33

Появились фото поврежденного моста в Кременчуге после атаки россиян

08 сентября 2025, 07:33
Фото: Facebook/Александр Перцовский
Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский обнародовал фото последствий атаки на Крюковский мост в Кременчуге 

Об этом информирует RegioNews.

"Враг попытался разорвать два берега Днепра в Кременчуге. Автомобильное сообщение уже восстановлено", – написал Перцовский.

По его словам, все железнодорожные подразделения работали на месте вместе со взрывотехниками. Продолжаются работы по восстановлению железнодорожного сообщения. Временно запущены автобусные шаттлы для перевозки пассажиров, ни один рейс дальнего сообщения не отменяли.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что ремонтные работы еще продолжаются, поэтому в ближайшие дни возможны кратковременные перекрытия движения на мосту.

Напомним, в ночь на 7 сентября РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области. В городе прогремели десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения. Кроме того, в результате российских обстрелов было повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр.

Полтавская область Кременчуг мост атака российская армия война повреждения
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
