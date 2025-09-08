Появились фото поврежденного моста в Кременчуге после атаки россиян

Фото: Facebook/Александр Перцовский

Об этом информирует RegioNews.

"Враг попытался разорвать два берега Днепра в Кременчуге. Автомобильное сообщение уже восстановлено", – написал Перцовский.

По его словам, все железнодорожные подразделения работали на месте вместе со взрывотехниками. Продолжаются работы по восстановлению железнодорожного сообщения. Временно запущены автобусные шаттлы для перевозки пассажиров, ни один рейс дальнего сообщения не отменяли.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что ремонтные работы еще продолжаются, поэтому в ближайшие дни возможны кратковременные перекрытия движения на мосту.

Напомним, в ночь на 7 сентября РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области. В городе прогремели десятки взрывов, часть населения осталась без электроснабжения. Кроме того, в результате российских обстрелов было повреждено дорожное покрытие моста через реку Днепр.