Ограбил военного на коляске: в Киеве задержали злоумышленника

В Дарницком районе столицы злоумышленник ограбил 28-летнего военнослужащего, который передвигается на инвалидной коляске после ранения на фронте

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел возле одного из магазинов: мужчина завязал разговор с военным, а когда тот получил кошелек – выхватил из него 5 тысяч гривен и скрылся.

Полиция оперативно установила личность нападающего – им оказался 32-летний киевлянин, уже имевший криминальное прошлое. Его разыскали и задержали неподалеку от места преступления.

Задержанному объявили о подозрении. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области четверо мужчин ворвались в квартиру пожилой женщины, чтобы завладеть деньгами ее сына-военного. По данным следствия, злоумышленники планировали заранее преступление. Они были убеждены, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов.