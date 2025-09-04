11:52  04 сентября
В Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской
08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
04 сентября 2025, 11:44

Ограбил военного на коляске: в Киеве задержали злоумышленника

04 сентября 2025, 11:44
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Дарницком районе столицы злоумышленник ограбил 28-летнего военнослужащего, который передвигается на инвалидной коляске после ранения на фронте

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел возле одного из магазинов: мужчина завязал разговор с военным, а когда тот получил кошелек – выхватил из него 5 тысяч гривен и скрылся.

Полиция оперативно установила личность нападающего – им оказался 32-летний киевлянин, уже имевший криминальное прошлое. Его разыскали и задержали неподалеку от места преступления.

Задержанному объявили о подозрении. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области четверо мужчин ворвались в квартиру пожилой женщины, чтобы завладеть деньгами ее сына-военного. По данным следствия, злоумышленники планировали заранее преступление. Они были убеждены, что женщина хранит в квартире около 50 тысяч долларов.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
