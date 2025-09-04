08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
00:55  04 сентября
Взорвали машину с прокурором: в Днепре осудили пособника террориста
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 10:15

Фортификационный скандал на Полтавщине: дело в фокусе НАБУ

04 сентября 2025, 10:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное антикоррупционное бюро начинает расследование по факту возможной коррупционной схемы использования средств на строительство фортификаций в Донецкой области

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о деле, связанном с бывшим главой Полтавской ОВО Филиппом Прониным и исчезновением более 200 млн гривен, которые должны были быть направлены на обустройство оборонных рубежей.

"НАБУ начинает расследование по результатам нашего сюжета в отношении Пронина, Полтавской ОВА и пропавших 200 млн на фортификациях", – заявил депутат.

Железняк также добавил, что об этом деле было известно и раньше, однако его якобы пытались "похоронить" в рамках расследования Бюро экономической безопасности и ДСР. Именно поэтому, по словам нардепа, команда журналистов отложила публикацию расследования, чтобы передать все материалы НАБУ.

"Мы официально направили все документы 5 августа. И уже сейчас НАБУ требовало к себе это дело", – сообщил Железняк.

Как известно, сегодня Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Заслушать планируют и в.и.о. главы Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

Напомним, ранее Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ скандал Пронин Филипп Евгеньевич фортификации Полтавская ОВА схема
Строительство фортификаций в Полтавской области обошлось более чем в 370 млн грн
03 сентября 2025, 19:26
Хищения на фортификациях Донетчины: как Пронин "растворил" в схемах 200 млн гривен – расследование
03 сентября 2025, 09:29
Генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении
02 сентября 2025, 18:27
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Количество пострадавших в результате атаки на Запорожье увеличилось: в ОВА показали последствия
04 сентября 2025, 11:40
Фортификационный скандал: в Раде заслушали Пронина – но диалога не вышло
04 сентября 2025, 11:35
В Киевской области микроавтобус протаранил мотоцикл: погиб 14-летний мальчик
04 сентября 2025, 11:27
В Запорожье вражеский дрон попал в многоэтажку: есть раненые
04 сентября 2025, 11:15
Во Львовской области будут судить организатора контрабанды авто под видом гуманитарки
04 сентября 2025, 10:58
Автоподжоги под заказ: полиция задержала 21-летнего одессита
04 сентября 2025, 10:53
В Полтавской области женщина выпала из окна и погибла
04 сентября 2025, 10:49
Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена, – Макрон
04 сентября 2025, 10:35
Во Львовской области автомобиль съехал с дороги и врезался в опору моста: пострадали женщина и ребенок
04 сентября 2025, 10:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »