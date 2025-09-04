Иллюстративное фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро начинает расследование по факту возможной коррупционной схемы использования средств на строительство фортификаций в Донецкой области

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о деле, связанном с бывшим главой Полтавской ОВО Филиппом Прониным и исчезновением более 200 млн гривен, которые должны были быть направлены на обустройство оборонных рубежей.

"НАБУ начинает расследование по результатам нашего сюжета в отношении Пронина, Полтавской ОВА и пропавших 200 млн на фортификациях", – заявил депутат.

Железняк также добавил, что об этом деле было известно и раньше, однако его якобы пытались "похоронить" в рамках расследования Бюро экономической безопасности и ДСР. Именно поэтому, по словам нардепа, команда журналистов отложила публикацию расследования, чтобы передать все материалы НАБУ.

"Мы официально направили все документы 5 августа. И уже сейчас НАБУ требовало к себе это дело", – сообщил Железняк.

Как известно, сегодня Верховная Рада вызвала на заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина из-за скандала с фортификациями. Заслушать планируют и в.и.о. главы Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

Напомним, ранее Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

В то же время в Полтавской ОВА сообщили, что по состоянию на 3 сентября 2025 года все работы были завершены в полном объеме. Выполнение осуществлялось в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу и получила положительное заключение от ГП "Укргосстройэкспертиза".

