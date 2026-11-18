Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел встречу с исполняющим обязанности Генпрокурора Антоном Ковальским. Одной из главных тем разговора стало расследование дел, связанных с деятельностью бандитской группировки "Химпром"

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Зеленского, во время встречи также обсудили работу Офиса Генерального прокурора в течение двух месяцев с момента возложения на Ковальского обязанностей Генпрокурора.

Отдельное внимание было уделено расследованию преступлений, связанных с деятельностью группировки "Химпром".

"Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что неотвратимость наказания должна стать ответом на преступную деятельность "Химпрома" и лиц, связанных с этой группировкой.

Как известно, Национальная полиция заявила о прекращении деятельности сети магазинов U420 , связываемой с транснациональной преступной группировкой "Химпром". По данным правоохранителей, сеть была ликвидирована в апреле 2026 года, с тех пор ни один из ее магазинов не возобновил работу.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Интервью "Мексиканца": скандальные заявления о Татарове, Бигусе и Федорове

В интервью блогеру Василию Тимошенко мужчина, представившийся Егором Буркиным по прозвищу "Мексиканец", озвучил ряд резонансных заявлений по поводу украинских чиновников, правоохранителей и журналистов. В частности, он затронул тему деятельности заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова, журналиста Дениса Бигуса и эксминистра обороны Михаила Федорова.

Говоря об Олеге Татарове, "Мексиканец" заявил о якобы существовании системы коррупционного прикрытия нелегальных колцентров и утверждал, что часть средств от этой деятельности могла поступать должностному лицу.

Отдельно собеседник прокомментировал записи НАБУ, где обсуждается возможность физической расправы над журналистом Денисом Бигусом. Он подтвердил, что узнает свой голос на записях, однако назвал угрозы приступом с кислотой блефом и отрицал реальное намерение совершать приступ.

Также во время интервью Буркин заявил о якобы связях Михаила Федорова с криптовалютной компанией Everstake и схемой вывода средств, собранных в поддержку украинской армии.

Следует отметить, что мужчина общался с журналистом, не показывая своего лица. Озвученные им обвинения не являются доказанными фактами и требуют проверки.

Читайте также: "Карфаген" обнажил то, о чем нельзя молчать